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Как Леонид Ильич Брежнев поздравлял с Новым годом. ВИДЕО

17:09 31.12.2016

Слова Леонида Брежнева звучат пророчески

Слова Генерального секретаря ЦК КПСС оказались пророческими и как будто произнесены сегодня.

Предлагаем читателям KM.RU посмотреть новогоднее обращение Леонида Брежнева.

Темы: История СССР
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Комментарии читателей
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31.12.2016, 22:13
Гость: Боб

Дурак-ты, прости, Господи!!
Немногие смогут управлять страной, подобной нашей,так долго,
без особых эксцессов. Наверное, многие правители только мечтают об этом.
31.12.2016, 22:08
Гость: К

периоду правления Леонида Ильича это никак не относится. Но тем, кто не жил в этот период или знает о нем только понаслышке - этого не понять. При всех недостатках СССР того времени - люди в нем чувствовали себя людьми)
31.12.2016, 20:33
Гость: :)

У колонии нынешней Германии своей стратегии быть не может.
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