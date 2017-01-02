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Путин поручил пригласить детей высланных из США дипломатов на елку в Кремль

12:00 2.01.2017
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент России Владимир Путин поручил пригласить детей всех сотрудников российских загранучреждений, высланных из США по решению администрации Барака Обамы, на новогоднюю елку в Кремль, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Самолет специального летного отряда "Россия" с сотрудниками российских дипучреждений, высланными из США, приземлился в Москве 2 января.

Новые санкции, введенные уходящей администрацией Барака Обамы, коснулись российских компаний, Федеральной службы безопасности и высшего руководства Главного управления (бывшего ГРУ) Генштаба ВС РФ. Также власти США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов и закрыли для них доступ на посольские базы отдыха

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не станет "опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии".

"Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать", - говорится в заявлении российского лидера. Он отметил, что Россия не станет "запрещать семьям и детям (дипломатов) пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники". "Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на Новогоднюю и Рождественскую елку в Кремль", - добавил президент России.
 

Темы: Россия, Международные соглашения и дипломатия, Отношения России и США, Праздники в России и за рубежом, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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02.01.2017, 17:10
Гость: Антон

А что хорошего на елке в Кремле ? В сравнении с Штатами,где жили дети дипломатов - это шашлык на костре с грязными стаканами с боярышиком.
02.01.2017, 17:05
Гость: да-да

А,детей убитых " иностранными инвесторами-предпринимателями " с помощью яда-метанола в спиртном, поддельного боярышника не пригласят?А, кредиты их семьям не спишут?А,миллионные компенсации за убийство кормильцев от государства, под крышей сотрудников которого все это творится ,им не выдадут?А, квартиры в столице не выделят ...
02.01.2017, 17:01
Гость: чинделе

Ленин тоже ёлки мутил для детишек. Вообще любой публичной фигурке фото с детьми просто необходимо, а то так и запомнят то с коалой, то с амфорой, то с "партнёрами" и пр.дерьмом. Вряд ли поможет, но отметиться надо.
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