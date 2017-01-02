Путин поручил пригласить детей высланных из США дипломатов на елку в Кремль

Президент России Владимир Путин поручил пригласить детей всех сотрудников российских загранучреждений, высланных из США по решению администрации Барака Обамы, на новогоднюю елку в Кремль, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Самолет специального летного отряда "Россия" с сотрудниками российских дипучреждений, высланными из США, приземлился в Москве 2 января.

Новые санкции, введенные уходящей администрацией Барака Обамы, коснулись российских компаний, Федеральной службы безопасности и высшего руководства Главного управления (бывшего ГРУ) Генштаба ВС РФ. Также власти США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов и закрыли для них доступ на посольские базы отдыха

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не станет "опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии".

"Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать", - говорится в заявлении российского лидера. Он отметил, что Россия не станет "запрещать семьям и детям (дипломатов) пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники". "Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на Новогоднюю и Рождественскую елку в Кремль", - добавил президент России.

