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Путин поручил Генпрокуратуре проверить Службу исполнения наказаний

21:36 3.01.2017
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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На попытки ФСИН «выхолостить» общественный контроль над местами содержания заключенных пожаловались президенту члены Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре провести проверку Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) действующего в России законодательства об общественном контроле над обеспечением прав человека в местах лишения свободы

Согласно тексту поручения, опубликованному во вторник на сайте Кремля, речь идет о соблюдении норм, регулирующих вопросы взаимодействия органов ФСИН с членами общественных наблюдательных комиссий. Закончить проверку и доложить о ее результатах Генпрокуратура должна к 1 сентября 2017 года.

Поводом для вынесения главой государства такого поручения стали жалобы правозащитников на то, что ФСИН на основании «каких-то непонятных приказов» пытается урезать предоставленные им законом права (посещать места лишения свободы без специального разрешения, беседовать с заключенными, получать от органов ФСИН необходимые документы и т.д.).

При этом, по словам председателя межрегиональной общественной организации «Комитет по предотвращению пыток» Игоря Каляпина, чаще всего речь идет об ограничении тех полномочий общественных контролеров, которые направлены на фиксацию правонарушений со стороны работников ФСИН.

«Общественный контролер, приходя в места лишения свободы, сталкиваясь с каким-то нарушением, более того, сталкиваясь с признаками преступления, зачастую, например с жалобами на незаконное насилие, на пытки, не может это зафиксировать на диктофон, не может что-то сфотографировать, не может что-то снять на видео. При этом ему это запрещают, ссылаясь на какие-то «дээспэшные» (ДСП, для служебного пользования. — РБК) приказы или даже устные указания, якобы полученные из ФСИН России. На мой взгляд, это можно объяснить только одним — попыткой сокрыть возможные доказательства противоправной деятельности, чтобы мы потом не могли пойти и передать это в органы прокуратуры или Следственного комитета», — пожаловался Каляпин Путину на декабрьском заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Чтобы исправить ситуацию, Каляпин попросил Путина поручить Минюсту провести проверку изданных ФСИН документов на их соответствие как закону, так и просто «здравому смыслу».

Путин согласился, что в правоохранительной сфере «много проблем», и пообещал поручить Генпрокуратуре разобраться с претензиями общественных контролеров.

Одновременно на сайте Кремля появилось сообщении о ряде других поручений президента, принятых по итогам декабрьского заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. В частности, правительству предписано представить предложения по внесению в законодательство поправок, предусматривающих «реализацию мер социальной реабилитации и адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы».

Темы: Россия, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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04.01.2017, 02:35
Гость: парацельс

ФСИН уже давно превратился в ГУЛАГ, в поставщика рабсилы, только не рабочей как принято сокращать, а рабской, как в том ГУЛАГе.
"В учреждениях уголовно-исполнительной системы Хабаровского края имеется положительный опыт организации совместных с коммерческими структурами производств, в которых учреждения предоставляют производственные площади и рабочую силу, а коммерческие партнеры предоставляют технологию, оборудование и обеспечивают сбыт готовой продукции.
Взаимодействие между учреждением и предпринимателем оформляется путем заключения договора, в котором стороны согласовывают условия, являющиеся для них существенными, в том числе права, обязанности и ответственность сторон."
и так по всей стране))) не только в Хабаровском крае.
а теперь подумайте почему суды выносят только обвинительные приговоры)))
04.01.2017, 01:25
Гость: Нонсенс

но у этой службы есть своя прокуратура... а Владимир X сверился с законодательством и конституцией о своих правах и правах прокуратуры? Нет, иначе бы он так не поступал и не давал повода кому бы то ни было нарушать конституцию.
04.01.2017, 01:05
Гость: Вообще-то ребята

че-ли свет перевернулся, человек, которому насквозь подчинено данное ведомство решает вдруг принародно проверять его другому ведомству, снимая при этом всю ответственность с себя за действия своих непосредственных подчинённых... это надо жить в наше время . чтобы это видеть.
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