Путин поручил Генпрокуратуре проверить Службу исполнения наказаний

На попытки ФСИН «выхолостить» общественный контроль над местами содержания заключенных пожаловались президенту члены Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре провести проверку Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) действующего в России законодательства об общественном контроле над обеспечением прав человека в местах лишения свободы

Согласно тексту поручения, опубликованному во вторник на сайте Кремля, речь идет о соблюдении норм, регулирующих вопросы взаимодействия органов ФСИН с членами общественных наблюдательных комиссий. Закончить проверку и доложить о ее результатах Генпрокуратура должна к 1 сентября 2017 года.

Поводом для вынесения главой государства такого поручения стали жалобы правозащитников на то, что ФСИН на основании «каких-то непонятных приказов» пытается урезать предоставленные им законом права (посещать места лишения свободы без специального разрешения, беседовать с заключенными, получать от органов ФСИН необходимые документы и т.д.).

При этом, по словам председателя межрегиональной общественной организации «Комитет по предотвращению пыток» Игоря Каляпина, чаще всего речь идет об ограничении тех полномочий общественных контролеров, которые направлены на фиксацию правонарушений со стороны работников ФСИН.

«Общественный контролер, приходя в места лишения свободы, сталкиваясь с каким-то нарушением, более того, сталкиваясь с признаками преступления, зачастую, например с жалобами на незаконное насилие, на пытки, не может это зафиксировать на диктофон, не может что-то сфотографировать, не может что-то снять на видео. При этом ему это запрещают, ссылаясь на какие-то «дээспэшные» (ДСП, для служебного пользования. — РБК) приказы или даже устные указания, якобы полученные из ФСИН России. На мой взгляд, это можно объяснить только одним — попыткой сокрыть возможные доказательства противоправной деятельности, чтобы мы потом не могли пойти и передать это в органы прокуратуры или Следственного комитета», — пожаловался Каляпин Путину на декабрьском заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Чтобы исправить ситуацию, Каляпин попросил Путина поручить Минюсту провести проверку изданных ФСИН документов на их соответствие как закону, так и просто «здравому смыслу».

Путин согласился, что в правоохранительной сфере «много проблем», и пообещал поручить Генпрокуратуре разобраться с претензиями общественных контролеров.

Одновременно на сайте Кремля появилось сообщении о ряде других поручений президента, принятых по итогам декабрьского заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. В частности, правительству предписано представить предложения по внесению в законодательство поправок, предусматривающих «реализацию мер социальной реабилитации и адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы».