Минобороны объявило об уходе «Адмирала Кузнецова» из Сирии

Министерство обороны России приступило к сокращению группировки войск в Сирии в соответствии с решением президента России Владимира Путина. Первым зону конфликта покинет авианосец «Адмирал Кузнецов», сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов, передает в пятницу, 6 января, ТАСС.

По его словам, вместе с «Кузнецовым» из зоны боевых действий уйдет крейсер «Петр Великий», а также сопровождающие их корабли, сообщает «Интерфакс». Переход из Средиземного моря в пункт основного базирования Североморск начнется уже 6 января.

Командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов со своей стороны заявил журналистам, что задачи корабельной авианесущей группы в Сирии выполнены. Он также сообщил, что корабли и суда группы полностью обеспечены запасами материальных средств и технически исправны, передает РИА Новости.

Также он добавил, что за два месяца морская авиация выполнила в САР 420 вылетов, из них 117 ночью. При этом были поражены 1 252 объекта террористов.

«Удары наносились по объектам инфраструктуры, скоплениям боевиков и военной техники, огневым позициям и опорным пунктам незаконных вооруженных формирований. Находившийся в акватории Средиземного моря фрегат "Адмирал Григорович" Черноморского флота 15 ноября 2016 года нанес ракетный удар крылатыми ракетами "Калибр" по объектам ИГИЛ ("Исламское государство", организация запрещена в России) на территории Сирии. Все цели поражены», — подчеркнул командующий.