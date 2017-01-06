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Минобороны объявило об уходе «Адмирала Кузнецова» из Сирии

12:57 6.01.2017
Фото с сайта politikus.ru
Фото с сайта politikus.ru
Сюжет: Сирийский кризис

Министерство обороны России приступило к сокращению группировки войск в Сирии в соответствии с решением президента России Владимира Путина. Первым зону конфликта покинет авианосец «Адмирал Кузнецов», сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов, передает в пятницу, 6 января, ТАСС.

По его словам, вместе с «Кузнецовым» из зоны боевых действий уйдет крейсер «Петр Великий», а также сопровождающие их корабли, сообщает «Интерфакс». Переход из Средиземного моря в пункт основного базирования Североморск начнется уже 6 января.

Командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов со своей стороны заявил журналистам, что задачи корабельной авианесущей группы в Сирии выполнены. Он также сообщил, что корабли и суда группы полностью обеспечены запасами материальных средств и технически исправны, передает РИА Новости.

Также он добавил, что за два месяца морская авиация выполнила в САР 420 вылетов, из них 117 ночью. При этом были поражены 1 252 объекта террористов.

«Удары наносились по объектам инфраструктуры, скоплениям боевиков и военной техники, огневым позициям и опорным пунктам незаконных вооруженных формирований. Находившийся в акватории Средиземного моря фрегат "Адмирал Григорович" Черноморского флота 15 ноября 2016 года нанес ракетный удар крылатыми ракетами "Калибр" по объектам ИГИЛ ("Исламское государство", организация запрещена в России) на территории Сирии. Все цели поражены», — подчеркнул командующий.

Темы: Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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06.01.2017, 19:47
blog2038

Истребители падают всё время и у всех, вопрос должен быть -
спасся ли лётчик и успевает ли промышленность восполнить потери.
А в остальном, это просто железо которое не жалко.
06.01.2017, 19:43
Зоя

Я не поняла. Чего добилась эта лоханка?
Всё, террористы уничтожены? Пора с победой к родным берегам?
06.01.2017, 19:41
Шиза

Тойтед, тойтед, не утонед!
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