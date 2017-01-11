Оппозиция объединилась против передачи Исаакиевского собора РПЦ

В состав коалиции вошли «Яблоко», «Справедливая Россия», ПАРНАС, «Открытая Россия» и Партия Роста, рассказал лидер петербургского отделения ПАРНАС и «Открытой России» Андрей Пивоваров. «Общая коалиция позволит создать массовый протест наподобие того, который был при монетизации льгот. У нас еще есть время, чтобы отменить решение передать собор РПЦ», — заявил Пивоваров РБК.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от фракции «Яблоко» Борис Вишневский подтвердил РБК, что оппозиция объединилась для борьбы с передачей памятника в ведение РПЦ. Он отметил, что коалиция планирует в пятницу, 13 января, провести митинг у входа в собор. Акция должна пройти в формате встречи с депутатами.

«Группа депутатов от трех фракций — ваш покорный слуга от «Яблока», Максим Резник от «Партии Роста» и Алексей Ковалев от «Справедливой России» — проведет расширенное заседание оргкомитета будущей кампании в защиту Исаакиевского собора прямо на его ступеньках. Там мы примем дальнейшие решения и обсудим их с петербуржцами, которые хотят в этом участвовать» — отметил Вишневский.

Противники передачи собора также намерены подготовить судебный иск. По мнению депутата, у губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко не было оснований заявлять о подготовке передачи собора церкви. Так, закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» требует, чтобы заявка от религиозной организации на передачу того или иного объекта, а также соответствующее решение властей, были опубликованы в интернете. В случае с Исаакиевским собором этого не произошло, указывает Вишневский, который направил депутатский запрос на имя Полтавченко с требованием разъяснить основания передачи собора епархии.

В 2015 году группа депутатов ЗАКСа, в том числе и Вишневский, вносила законопроект об ограничении передачи религиозным организациям объектов, которые являются архитектурными памятниками. Он был отклонен Заксобранием. «Мы будем вносить другой законопроект, на него уже составлено юридическое заключение. Смысл его очень простой: если идет речь о государственных музеях, составляющих национальное достояние, то они не передаются религиозным организациям, а с ними заключается соглашение о возможности проведения там богослужебных мероприятий, чтобы права верующих тоже были обеспечены. Этого вполне достаточно, для Исаакиевского собора в том числе — там же проходят службы», — рассказал депутат.

Лидер КПРФ в Заксобрании города Ольга Ходунова сообщила РБК, что фракция отрицательно относится к «передаче культурных памятников любым концессиям». Ходунова отметила, что только широкий общественный резонанс способен повлиять на ситуацию. «Мы будем побуждать горожан и включаться во все мероприятия», — заверила она.

О готовящейся передаче собора в ведение РПЦ до декабря 2017 года сообщала «Фонтанка» со ссылкой на анонимные источники в администрации Санкт-Петербурга. Собеседник издания отмечал, что выполнить задачу к концу года не удастся «из-за бумажной волокиты». «Скорее всего, реальный срок — 2019 год», — подчеркивал он. 10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подтвердил, что «вопрос о передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ решен». Он уточнил, что договорился с патриархом Кириллом и собор «сохранит музейно-просветительскую функцию».

Директор музея Николай Буров рассказал РБК, что администрация оценит последствия от передачи собора в ведение Русской православной церкви. По его словам, сейчас собор является важным источником дохода, а после его потери музейный комплекс перестанет быть самоокупаемым.