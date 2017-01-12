Kissin’ Dynamite: Новое поколение не любит лентяев

Начав свою карьеру в 15 лет, спустя десятилетие эти ребята стали голосом нового поколения рокеров.

В новом году немецкая хард рок группа Kissin’ Dynamite празднует свое десятилетие. За это время ребята выпустили пять студийных альбомов и выступили на сцене ведущих рок-фестивалей в Европе. Для них уже не являются сюрпризом высокие места в чартах и выступления на одной сцене с мастерами жанра. В 2017 они впервые в своей карьере станут участниками легендарного Wacken Open Air. Что удивительно, музыкантам Kissin’ Dynamite едва исполнилось по 25 лет, и для своего возраста они достигли немало. Музыканты начали свою «большую» карьеру, когда им было по 15-16 лет, а вокалист, основной автор песен и продюсер группы Ханнес Браун на большой сцене лет с 11-ти – в свое время он занял второе место в национальном телевизионном конкурсе по поиску молодых талантов…

Слушатели любят Kissin’ Dynamite, в первую очередь, за верность канонам и классикам жанра в сочетании с безумной энергетикой их музыки и шоу. От своих родителей эта молодежь впитала любовь к 80-м, на которые пришелся «золотой век» хард и хэви, но также не отрицает и достижения музыки последующих десятилетий.

В середине 2016 года Kissin’ Dynamite выпустили свой пятый студийный альбом под названием ‘Generation Goodbye’ («Поколение «Прощай»), посвященный довольно оригинальной и актуальной теме: уход людей от реальных человеческих ценностей в мир технологий и социальных сетей. В своих искрометных и цепляющих песнях Kissin’ Dynamite говорят о том, что настоящая жизнь состоит в том, чтобы жить здесь и сейчас, и это не имеет ничего общего с развитием технологий и сопутствующими ему вещами.

И мнение этих ребят, пожалуй, очень важно. Ведь сейчас именно их поколение начало активно заявлять о себе. Они приходят в офисы и в общественную жизнь. А нынешние 25-летние музыканты скоро займут места хэдлайнеров взамен уходящих один за другим классиков жанра. Чем живут эти ребята, о чем они мечтают, какими идеалами руководствуются, об этом мы поговорили с вокалистом и композитором Ханнесом Брауном и основным автором текстов песен, барабанщиков группы Анди Шнитцером после выступления на крупнейшем рок-фестивале Восточной Европы Masters Of Rock в Чехии.

KM.RU: Ребята, сейчас мы живем в такое время, когда именно ваше поколение начинает играть серьезную роль в современном обществе. О чем вы мечтаете и с чем пришли в этот мир?

Ханнес Браун: Знаешь, это очень сложный вопрос… наше поколение настольно разнородно, что обозначить одну главную цель непросто. Общее, как мне кажется, это то, что каждый из нас пытается найти что-то свое, и это важно, как никогда ранее. Дело в том, что в современном мире существует невероятно много возможностей. Ты можешь получить практически все, что угодно. И, на самом деле, это – проблема! Потому что у нас СЛИШКОМ много возможностей, слишком много всего доступного. Поэтому каждый в отчаянии пытает найти «свое», выразить собственную идентичность. Это может быть работа, хобби или что-то еще. Вот именно это и отличает наше поколение. Вернее, это только часть проблемы, потому что мы все очень разные.

KM.RU: Тебе не кажется, что различие между вами и вашими родителями, которые, кстати, и увлекли вас рок-музыкой – минимально возможное, по сравнению с тем, что разделяло предыдущие поколения людей. Тем не менее, жизнь сильно изменилась. Что бы ты взял из того, что было у твоих родителей, и нет в наше время?

Ханнес Браун: Я бы взял в первую очередь то, что сейчас кажется незначительным для большинства людей: признательность. Чувство признательности напрямую связано с ценностями человека. В том мире, в котором мы живем сейчас, исчезает все больше и больше ценностей. Люди просто перестают уважать многие вещи, и признательность – это не то, на что сейчас обращают много внимания. Однако если копнуть глубже, то понимаешь, насколько это важно. Если ты не чувствуешь признательности за то малое, что имеешь, то перестаешь радоваться жизни. Так что это чувство необходимо!

KM.RU: Есть ли у вас какие-либо авторитеты? Кто ваши гуру?

Ханнес Браун: Конечно, у меня есть свои «идолы», и в основном, это певцы, потому что я сам пою! В первую очередь, это Клаус Майне – у него прекрасный голос, которым я до сих пор восхищаюсь, также это Стивен Тайлер, но я бы не стал называть их «гуру»… Никто не является более особенным, чем другие на этой планете. Я сам просто нормальный парень. Все, что я делаю в этой жизни, так это стараюсь передать людям хорошее настроение. Стивен Тайлер и Клаус Майне занимаются тем же самым. Может быть, они живут в большем мире и гармонии, чем некоторые другие люди. Но не думаю, что при этом стоит называть кого-то из них «мессией», «богом» и т.д.

KM.RU: Ты употребил слово «нормальный». Как ты считаешь, существует ли разграничение между «музыкантами» и «нормальными людьми»? И где проходит эта граница «нормального»?

Ханнес Браун: Хмммм… Ну, стоит отметить, что каждый человек способен понять «язык» музыки, который объединяет всех. Однако, безусловно, необходимо проводить линию между людьми, которые слушают музыку и теми, которые ее создает. Приведу такой пример. Довольно много людей пытается говорить мне «делай это, делай то», потому что на данный момент это практично. Да, если ты идешь из магазина домой и тащишь продукты – это, наверное, полезно. В смысле, когда ты делаешь простые повседневные вещи. Но иногда это достает, потому что в какой-то момент подобный подход не так важен для меня. Я настолько глубоко погружаюсь в свой творческий мир музыканта, что не способен видеть и воспринимать что-либо «практичное». И я не могу утверждать, что один подход лучше другого. Это два разных мира, которые сталкиваются иногда между собой, и ты должен лавировать между ними.

KM.RU: Если мы говорим о творчестве, ваши произведения – это продукт собственного мышления музыканта или все-таки во всем этом есть что-то мистическое?

Ханнес Браун: На самом деле я верю в высшую силу. Я не религиозный человек, не верю в традиционного бога, в буддизм или что-то подобное… Если честно, я верю в судьбу. Смотри, на прошлом концерте я серьезно повредил ногу (Ханнес приехал давать концерт на костылях – прим. пер.), и я не думаю, что это произошло просто потому, что я оступился. Думаю, это должно было произойти со мной, потому что я переживал очень напряженный период, был очень занят, и все шло для меня слишком хорошо. Я верю в такие вещи как инь и янь. То есть, если тебе какое-то время везет, то также иногда должно не везти, потому что все находится в балансе. Возможно, моя травма – это сигнал, что нужно немного сбавить обороты после большого успеха и периода, когда все шло слишком гладко. В общем, я верю в высшую силу, которая все регулирует. Ты просто инструмент…

Анди Шнитцер: Думаю, что существует некая сила, которая дает тебе вдохновение. Если ты пишешь песню, текст или создаешь какое-либо другое произведение, то откуда все это приходит? Мне кажется это приходит откуда-то еще, а ты выступаешь в роли посредника. Если ты открыт, то оно приходит, проходит через тебя и проявляется в картине, стихах, песнях и т.д.

KM.RU: Как вы считаете, может ли случиться так, что людям надоест «нажимать на кнопки», они взбунтуются против технологий, машин и уйдут жить в лес?

Анди Шнитцер: Это слишком максималистский сценарий. Да и мы сами не являемся эзотерической группой, которая уйдет в лес и будет там жить месяцами. Речь может идти о восстановлении связи с природой, потому что люди забыли о природе, они проводят много времени в офисе, потом приходят домой и разбираются с семейными проблемами. Наше общество потеряло что-то в целом... Сейчас все думают, прежде всего, о работе, о том, как заработать больше денег, а потом тебе исполняется 80, и ты задаешься вопросом: а действительно ли я получил удовольствие от своей жизни, ведь скоро умирать... Ради чего я пахал всю свою жизнь?

KM.RU: Сейчас мир переполнен идеологией. Вы не думаете, что с какой-то точки зрения современные коммуникации, социальные медиа, о которых вы поете на новом альбоме, позволяют, наоборот, противостоять этому?

Ханнес Браун: Они способствуют и тому, и другому. С одной стороны, современные технологии помогают распространять религиозные воззрения, и даже сеять ненависть, но с другой стороны, кругом много людей, которые размышляют над различными точками зрения, взвешивают, хорошо это или плохо. Если ты слышишь что-то в церкви, ты доверяешь этому больше, чем тому, что прочитал в Фейсбуке. С одной стороны информация в соцсетях распространяется быстро, с другой – она теряет свою ценность, будучи очень поверхностной.

Анди Шнитцер: Считаю, что без людей социальные медиа были бы нейтральной вещью, не хорошей, но также и не плохой. Такими, какие они есть, их делают люди. И они недостаточно ответственно относятся к их использованию, потому что никто не знает друг друга лично, люди могут выступать анонимно, писать, что они хотят, им это нравится, но, в конце концов, это становится болезнью.

KM.RU: Думаете ли вы, что ваш новый альбом «Generation Goodbye» поможет вашим фэнам задуматься над такими вещами?

Ханнес Браун: Конечно, это может помочь и им, и нам самим. Ведь в первую очередь, мы пишем музыку для самих себя, и если она помогает нам, она поможет и другим.

KM.RU: Если у вас будут дети, позволите ли вы им пользоваться и злоупотреблять гаджетами?

Ханнес Браун: Знаешь, действовать путем запретов – это не лучший способ. Мы просто пытаемся назвать болезнь своим именем. Если у меня когда-нибудь будут дети (пока мы не знаем, случится ли это), я не буду им ничего запрещать, но постараюсь, чтобы они отдавали себе отчет в том, что они делают, что хотят узнать. Я верю в разум, в интеллект. Разум это не то, что у человека присутствует или нет изначально, это то, что приходит с опытом, а как раз родители могут помочь получить этот опыт. Если ты растишь детей и развиваешь их интеллект, это поможет избежать им сложностей в будущем. Если они встречаются с чем-то хорошим или, наоборот, плохим, они смогут распознать это и понять, как им следует поступить.

KM.RU: Вы достаточно рано начали профессиональную карьеру, когда вам было всего по 15-16 лет. Это не очень редкий случай в современном мире. Дети сейчас начинают рано учиться, развиваться, но правильно ли это? Стоит ли становиться взрослыми так рано?

Анди Шнитцер: Родители должны учить своих детей, развивать их самосознание, а это в том числе учить их выбирать делать то, что они любят. И зарабатывать этим деньги. Сейчас я вижу, что многие мои бывшие одноклассники не задаются серьезно вопросом: а что на самом деле я могу делать, и что мне действительно нравится. В нашем случае, мы продолжаем заниматься тем, что мы любим, у нас есть группа, она позволяет нам зарабатывать. Конечно, музыкальная группа – это не самый обычный способ, для всех он не годится, но нам это нравится. И не так сложно найти работу по душе, как это может показаться.

Ханнес Браун: Согласен, и лишь хочу добавить, что нельзя заставлять своих детей или вообще кого-либо делать или не делать что-то. Они могут начать действовать в знак протеста! Это вопрос «свободной воли». Если ребенок хочет оставаться ребенком – позволь ему это, если он хочет быстро повзрослеть – разреши ему сделать это! Но вместе с тем покажи, что конкретно может предложить жизнь, какие возможности.

KM.RU: Ваши родители когда-либо заставляли вас делать то, что вы не хотите?

Ханнес Браун: Не могу такого припомнить… Разве что однажды наш отец пришел домой, мне было 6 или 7 лет, моему брату Анде - 8, и сказал: теперь вам нужно решить, что делать со своими хобби: в будущем вы хотите стать профессиональными футболистами или музыкантами? И мы закричали: да-да, мы хотим стать музыкантами! То есть, никто нас не заставлял, мы сами выбрали…

KM.RU: Если продолжить разговор о вашем детстве, сейчас дети играют не во дворе, а у себя дома с гаджетами. А как играли вы?

Ханнес Браун: Я строил дома на деревьях и проводил все свое время, когда был вне дома, на деревьях со своим другом, который жил рядом, и братом. Мы строили крутые дома на деревьях!

Анди Шнитцер: А я играл в теннис и футбол, иногда ходил в лес, а еще я играл в компьютерные игры, самые первые, они были еще плохого качества, но мне было все равно… Это тоже очень приятное воспоминание, это вдохновляло. До сих приятно слышать мелодии и звуки из тех старых допотопных игр. Так что, мне нравилось и то, и другое. И лес, и компьютерные игры.

KM.RU: Как вы впервые встретились и образовали Kissin’ Dynamite, какие были ваши первые впечатления друг о друге?

Анди Шнитцер: Это очень смешная история. Однажды я сидел дома и смотрел телевизор, по которому шло национальное шоу из серии «мы ищем таланты» под названием Star Search. И тут я увидел маленькую девочку, вернее, я вначале подумал, что это девочка, но это был Ханнес… и он был очень крут, потому что пел все те песни, которые любил я, а не всякое попсовое дерьмо. Он пел настоящий рок! И еще я узнал, что он живет недалеко от меня. С тех пор я продолжал смотреть шоу и всегда звонил, чтобы отдать за него свой голос. А потом я пошел на концерт первой группы Ханнеса Blues Kids, и мы познакомились лично. Вскоре он позвонил мне и пригласил порепетировать вместе, вот с тех пор и мы и вместе.

Ханнес Браун: В моей старой группе произошли изменения, в ней остались только три музыканта: я, мой брат Анде Браун и басист Штеффен Хайле, а остальных мы выгнали, потому что они изменились со временем, стали другими людьми так, что нам стало не по пути. Нам был нужен крутой барабанщик и крутой гитарист. Анди привел гитариста Джима Мюллера из своей предыдущей группы… И наш союз стал совершенным! Это была большая удача встретить Анди и Джима. «Волшебство случается»! С первой же репетиции стало ясно, что мы созданы играть вместе.

KM.RU: Есть ли разница в том, как вы создавали песни для первых альбомов и сейчас?

Ханнес Браун: Нам было по 15 лет, когда мы начали профессиональную карьеру, и, конечно, за нами стояла продюсерская компания Элефант Мьюзик. Безусловно, мы умели петь и играть, а также писать песни, но нам требовалась помощь, у нас совсем не было навыка продюсирования. И мы были рады иметь таких помощников, которые делали продакшн и принимали участие в создании песен. Однако с каждым последующим альбомом мы брали все больше и больше задач на себя, это было нашим естественным развитием. Что касается нового альбома, то на «Generation Goodbye» я также выступил в роли продюсера. Меня часто спрашивают, было ли это большим шагом вперед, и я отвечаю, что нет, это было логическое продолжение. Для предыдущего диска «Megalomania» я выполнил пре-продакшн. Стать продюсером означало взять немного больше контроля, немного больше риска, но это был вполне логичный для меня шаг. Таким же логичным шагом стало для всей группы написать весь материал самостоятельно и самим организовать свою работу в целом.

KM.RU: Насколько это важно контролировать все самому и если какой-то всемирно известный продюсер взялся бы работать с вами, ты бы уступил ему место за пультом?

Ханнес Браун: Я всегда открыт для хорошего совета, особенно, если тот, кто советует, преуспел в своей области. Но и без этого я сам всегда стараюсь задавать себе вопросы: прав ли я, или мои советчики, или истина находится где-то посередине? То же самое происходит и тогда, когда я работаю с другими группами. Когда «моим подопечным» что-то не нравится, я обязательно спрашиваю, что их не устраивает. И тогда я анализирую и пытаюсь попробовать сделать то, о чем меня просят, или применить какое-то другое средство. Не существует точного рецепта, чтобы все сделать правильно и хорошо. Необходимо все время спрашивать себя: действительно то, что я предлагаю, это наилучший вариант? Я провел год и три месяца за пультом, работая над нашим новым альбомом, у меня было достаточно времени, чтобы много раз подумать и все проанализировать. И в итоге уже группа пришла и сказала мне: все, работа закончена, лучше сделать уже невозможно, уходи из студии и прими душ!

Анди Шнитцер: Он уже превратился в зомби, сидя в студии. Забыл, как его зовут… Мы сказали ему – возьми выходной, имеешь право, ведь мы записали превосходный альбом.

Ханнес Браун: Ты можешь стать зависимым от работы. В этом также есть свои риски.

KM.RU: Как раз об этом я и хотела спросить! Быть трудоголиком – это тоже определенного рода зависимость.

Ханнес Браун: Да, именно так оно и есть… Но я не люблю лентяев. Мне кажется, они продалбывают огромное количество времени, они не прикладывают усилий к тому, что делают. Например, если я берусь за продюсирование группы, то я отношусь к этому со всей серьезностью и с полным уважением к такой работе. Это может превратиться в зависимость, так как я могу продолжать заниматься этим, думая, что получилось недостаточно хорошо. И единственный способ избежать этого – иметь хороших друзей, как у меня, людей, которым я доверяю и могу показать свою работу и получить совет.

Анди Шнитцер: И если ты уже уверен, что работа выполнена и выполнена на отлично, тебе нужно наградить себя – дать себе то, что тебе нравится или позволить себе каникулы.

KM.RU: Какая песня на новом альбоме потребовала наибольшего внимания, какая заняла больше всего времени?

Ханнес Браун: Utopia! Она стала самым длинным треком, который мы записали за всю свою карьеру. И это наш самый эпический и самый глубокий трек. Нам нужно было найти правильный эмоциональный подход, чтобы раскрыть тему. Песня посвящена бою быков – предмете, который раскалывает умы. Обычно все говорят о быках, о том, как плохо их убивать, но сейчас мало кто задумывается обо всем этом с точки зрения тореро. Со стороны он может выглядеть как убийца животных, который получает от этого удовольствие и, возможно, некоторые из них действительно такие. Но мы думали об обоих, и о быке, и о тореро как о трагических персонажах. Толпа хочет смотреть на их смертельную борьбу, но в конечном итоге, оба ненавидят это. Их заставляют, и они не могут остановиться.

Анди Шнитцер: Люди заставляют тореро делать то, что они хотят. И это не только о корриде, подобное может происходить и во многих других случаях. И мне очень понравилось, как эта идея была реализована музыкально. В мелодии изначально присутствовал некий испанский дух, и мы долго думали о том, о чем конкретно мы могли бы спеть в ней. И нам пришла в голову идея написать о корриде, о трагедии, которая стоит за этим зрелищем, потому что сама по себе музыка была трагична. Утопия – этот тот случай, когда музыка и текст очень хорошо сочетаются, особенно, они сходятся в конце, когда в душе у героя наступает мир после его смерти...

KM.RU: Ваш музыка – это «посыл», который, как я понимаю, основывается, в том числе на вашем личном опыте. Вы не боитесь делиться своими личными переживаниями с широкой публикой, а также вести себя спонтанно на сцене, не всегда контролируя, как вы выглядите, например?

Ханнес Браун (фыркает): Ха! Все просто. Я – это, и я – такой, какой я есть, и мы такие, какие мы есть. Если ты постоянно будешь думать о том, «нравлюсь ли я сейчас другим, хорошо ли лежат мои волосы, не выскочил ли у меня прыщ», ты попадаешь в золотую клетку…

Анди Шнитцер: Если ты так думаешь, иди работать в офис, но не лезь на сцену.

Ханнес Браун: Для того, чтобы быть музыкантом, тебе нужно освободить дух. Не можешь? Работай в офисе. Просто чувствуй и думай свободно, это очень важно, чтобы быть артистом. Ведь если ты хочешь распространить «посыл» через свое творчество (я надеюсь, что каждый артист хочет распространять некую идею!), это получится только если ты сам открыт, если ты «посредник» между двумя мирами, если ты даешь возможность этой энергии перетекать через тебя. Как я уже сказал, ты всего лишь «инструмент»… При этом, ты не теряешь почву под ногами. Потому что некоторые, становясь знаменитыми, начинают думать не о музыке, а об особых условиях, о шампанском в гримерке, и это отстой… Думаю, что здесь также идет речь о ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ! Относись с признательностью к тому, что ты прошел так далеко, будь благодарным за то, что у тебя есть фэны, которые дают возможность твоей группе выжить…

Анди Шнитцер: Большинство великих групп, с которыми я встречался в жизни или видел в интервью, не воспринимают себя слишком серьезно. Например, Элис Купер. Если ты посмотришь интервью с ним, конечно, у него будет присутствовать этот дьявольский «налет», но с другой стороны он так просто себя держит, что мог бы быть твоим соседом. Есть, конечно, музыканты, которые считают себя богами, но такой подход к карьере не является здоровым.

Ханнес Браун: Да, и такие музыканты настолько заняты мыслями о том, что они лучше других, они настолько поверхностны, что пропускают очень важные вещи. Они никогда не получат связь с тем, о чем мы говорили выше, для этого нужно быть открытым.

KM.RU: А делиться своими чувствами и переживаниями? Насколько это комфортно?

Анди Шнитцер: Думаю, это, скорее облегчение нести в своей музыке и текстах вещи, которые ты переживаешь и реально хочешь высказать. И это великолепно иметь такую возможность придать своим личным переживаниям другую форму, и это будет актуально для кого-то, кто однажды окажется в депрессии или будет переживать какое-то дерьмо, услышать эти песни.

KM.RU: Одним из рецептов счастливой жизни, который вы подчеркиваете в своем творчестве, это «жить здесь и сейчас». Как это можно реализовать? Означает ли это не думать о будущем?

Анди Шнитцер: Да, это именно означает не думать о будущем, но также и не думать о прошлом. Если ты будешь все время анализировать то, что было, что случилось – это бесполезно, так как прошлое все равно уже невозможно изменить. Поэтому не имеет смысла думать о нем и испытывать негативные чувства. С другой стороны, если постоянно спрашивать себя «а что если? а что если? завтра случится что-то плохое…» - таким образом можно потерять связь с текущим моментом и не иметь возможности наслаждаться им. Это одновременно очень легко и очень сложно, с другой стороны. Нужно просто получать удовольствие от настоящего и верить в то, что все будет хорошо. Это очень естественно, но люди потеряли способность делать это…

KM.RU: И последний вопрос, послание от вашего поколения!

Ханнес Браун: Не принимайте всякие мелочи слишком близко к сердцу, будь то технологии или какие-то еще не такие важные вещи, которые вызывают зависимость.

Анди Шнитцер: Не нервничайте по жизни.

Ханнес Браун: Старайтесь прочувствовать момент, в котором живете, получайте удовольствие от жизни здесь и сейчас, и цените настоящее, насколько это возможно!

Фото предоставлены пресс-службой группы