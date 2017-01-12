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Глава комитета Госдумы выступил против передачи Исаакиевского собора РПЦ

13:30 12.01.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Кинорежиссер Станислав Говорухин, возглавляющий комитет Госдумы по культуре, заявил, что не поддерживает передачу Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге Русской православной церкви (РПЦ).

«Я против такой инициативы. Если бы там не было служб, это одно дело. Но службы и так ведутся, не думаю, что необходимы какие-то другие меры», — сказал Говорухин «Интерфаксу».

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко 10 января объявил, что Исаакиевский собор будет передан в пользование РПЦ, но сохранит музейную функцию.

В Минкультуры, в свою очередь, указали, что сохранение музейных функций за Исаакиевским соброром в случае его передачи РПЦ «возможно лишь теоретически».

Точные сроки передачи здания церкви пока не установлены. Пресс-служба Полтавченко заявила, что «есть масса тонкостей по вопросам будущего использования и передачи храма», пообещав сообщить подробности в ближайшее время.

Темы: Россия, Церковь, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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12.01.2017, 23:17
:)

Старый мультфильм: пришли винни-пух и пятачок к кролику в гости. Съели всё что у него было. Когда сказали, что уходят, кролик сказал "ну, раз вы больше ничего не хотите...". Винни-пух: "А у вас еще что-то есть? Ну, тогда мы останемся""
12.01.2017, 23:15
Евгений

Вот не надо разговаривать со мной как с идиотом. Ладно?
Потому что я не идиот.
И потому что, во-первых, если священник откажется исполнить требу бесплатно ввиду отстутсвия денег у просителя, то он будет строжайше наказан епископом, стоит только пожаловаться.
Это во-первых.
А во-вторых, с чего вы решили, что работа священника должна быть совсем бесплатной?
А чем ему детей кормить?
А на какие средства ему Храм чинить? Иконы приобретать? Машину чем заправлять, чтобы больного в больнице навестить, чтобы квартиру людям освятить?..
Чтобы такую лажу писать надо не иметь ни малейшего понятия о церковной жизни.
А если ты понятия не имеешь, то пиши про охоту и рыбалку, про вязание и дельтапланеризм...
Что, других тем мало, в которых хотя бы чуть-чуть разбираешься?
А то выскочил "просветитель" как из табакерки и "со знанием дела" являет полнейшее "отсутствие наличия" минимальной компетенции...
Надо уважать читателей и не писать здесь наскальную первобытную прозу, потому что это вполне приличный форум.
12.01.2017, 23:13
интересно получается

Против передачи собора церкви выступают, с одной стороны, прозападные либералы, а с другой - "советские патриоты". С позицией либералов все ясно. А что касается "советских патриотов", то они пылают прямо классовой ненавистью к РПЦ и эту ненависть изливают в злобно-истерических комментариях здесь на сайте КМ. Спращивается, отчего эти "патриоты" не выступали против передачи заводов и фабрик, нефтяных приисков, природных богатств и прочей государственной собственности в лапы мошенников-прихватизаторов, почему молчат сейчас? Почему сосредоточили свою ненависть на РПЦ? А потому что знают, что православную церковь можно безнаказанно оскорблять, не боясь получить в морду. Аналогичным образом и развратные девки из "Пусси райот" отплясывали в храме Христа Спасителя, но побоялись сунуться в синагогу или мечеть.
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