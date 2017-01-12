Каждый десятый россиянин получает зарплату «в конвертах»

Большинство россиян получают зарплату официально, однако каждый десятый получает ее «в конвертах». Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает РИА «Новости».

Отмечается, что в течение 2016 года, согласно данным опросов, доля трудящихся, получающих только официальный оклад, менялась в пределах от 71% до 77%, а в ноябре — декабре она составляла 74%.

В декабре 10% российских работников признались, что их зарплата полностью состоит из «черного нала», тогда как у 13% заработок складывается, по их словам, из обеих форм оплаты: официальной и «из конверта».

Ранее сообщалось, что Россия заняла шестое место в рейтинге самых работающих наций. По статистике, собранной экспертами международной организации, средний россиянин ежегодно проводит на работе больше часов, чем средний житель Германии, Великобритании и даже США при равной длительности рабочей недели, составляющей 40 часов. Но с 2014 года общее количество рабочих часов у россиян сократилось.