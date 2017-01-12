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Каждый десятый россиянин получает зарплату «в конвертах»

17:13 12.01.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Большинство россиян получают зарплату официально, однако каждый десятый получает ее «в конвертах». Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает РИА «Новости».

Отмечается, что в течение 2016 года, согласно данным опросов, доля трудящихся, получающих только официальный оклад, менялась в пределах от 71% до 77%, а в ноябре — декабре она составляла 74%.

В декабре 10% российских работников признались, что их зарплата полностью состоит из «черного нала», тогда как у 13% заработок складывается, по их словам, из обеих форм оплаты: официальной и «из конверта».

Ранее сообщалось, что Россия заняла шестое место в рейтинге самых работающих наций. По статистике, собранной экспертами международной организации, средний россиянин ежегодно проводит на работе больше часов, чем средний житель Германии, Великобритании и даже США при равной длительности рабочей недели, составляющей 40 часов. Но с 2014 года общее количество рабочих часов у россиян сократилось.

Темы: Трудовое законодательство в России, Зарплаты и пособия в России, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
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Комментарии читателей
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12.01.2017, 22:26
Гость: Русский товарищ.

Это не должно интересовать любопытных - как, в чём, сколько и какого числа я получаю зарплату. Извините за грубость: не ваше дело!
12.01.2017, 21:32
Гость: нетолерантный

да чего спорить, возмущаться... причина проста и всем ясна люди прекрасно видят, что толку с налогов которые они платят со своих "белых" зарплат - ЧУТЬ... бюджет разворовывается демократическими толеранто-либералами и прочими "идейными" борцами за денежные знаки, а что не разворуют - потратят на что угодно, крому УКРЕПЛЕНИЯ государства и УЛУЧШЕНИЕ жизни народа
12.01.2017, 21:27
Гость: Михалыч

Правительство не знает , как наполнить бюджет . Очень просто , надо поднять минимальную зарплату до 50% от зарплаты "слуг народа" . То есть связать минимальную зарплату с зарплатой "слуг народа" . Обязать капиталистов выдавать зарплату и если они не могут , то они будут вынуждены передать свой бизнец государству . Минимальная зарплата должна быть больше прожиточного минимума .
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