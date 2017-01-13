]]> ]]>
Главная В России Новости

Петербуржцы вышли на митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ

19:31 13.01.2017
Исаакиевский собор. Фото с сайта wikipedia.org
Исаакиевский собор. Фото с сайта wikipedia.org
Материалы по теме:

В Санкт-Петербурге на площади Исаакиевского собора проходит акция против передачи храма Русской православной церкви (РПЦ). Ее инициаторами выступили представители заксобрания города, передает «Интерфакс».

Митинг проходит в формате встречи депутатов с избирателями, не требующей согласования с властями города. В нем участвуют около ста человек.

Перед собравшимися вступили депутаты Алексей Ковалев, Максим Резник и Борис Вишневский. Последний ранее заявлял, что решение властей о передаче собора РПЦ будет обжаловано в судебном порядке.

Директор ГМП “Исаакиевский собор» Николай Буров рассказал, что распорядился закрыть его на несколько часов раньше, чтобы избежать возможных столкновений между противниками и сторонниками передачи храма церкви. Он также добавил, что порекомендовал сослуживцам отмежеваться от данного спора.

Ранее сообщалось, что в Смольном решили передать собор РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет. При этом он останется собственностью города. Противники этого решения считают, что в этом случае собор утратит свои музейные и просветительские функции. В интернете продолжается сбор подписей против передачи собора. В настоящее время соответствующая петиция набрала более 160 тысяч голосов.
 

Темы: Россия, Санкт-Петербург, Православная церковь в России, Акции протеста и демонстрации в России, Общественно-политическая жизнь в России, Правительство Санкт-Петербурга
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.01.2017, 01:53
112

Батюшки ловко устроились - они будут владеть собором и вход будет бесплатный, а содержать собор будет город. Для города такая передача будет дороже чем не передача. Да службы в соборе и сейчас и 30 лет назад были. Так что не надо ля-ля.
14.01.2017, 01:51
не Елена - И почему я на сегодняшний день

Ключевое ПЛАТИТЬ, остальное бла-бла.

На службы в собор вход бесплатный если вы не в курсе.

Мне стыдно за такой питерский народец который за копейку удавится, пардон, за билет в музей, прикрываясь интересами церкви.
14.01.2017, 01:42
А что, разве

А она РПЦ надо?
Это и не только передадут кому следует немного позже.Как в Европе.
Главное - прецедент и процесс который пошел.
Все комментарии (38)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.