Петербуржцы вышли на митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ

В Санкт-Петербурге на площади Исаакиевского собора проходит акция против передачи храма Русской православной церкви (РПЦ). Ее инициаторами выступили представители заксобрания города, передает «Интерфакс».

Митинг проходит в формате встречи депутатов с избирателями, не требующей согласования с властями города. В нем участвуют около ста человек.

Перед собравшимися вступили депутаты Алексей Ковалев, Максим Резник и Борис Вишневский. Последний ранее заявлял, что решение властей о передаче собора РПЦ будет обжаловано в судебном порядке.

Директор ГМП “Исаакиевский собор» Николай Буров рассказал, что распорядился закрыть его на несколько часов раньше, чтобы избежать возможных столкновений между противниками и сторонниками передачи храма церкви. Он также добавил, что порекомендовал сослуживцам отмежеваться от данного спора.

Ранее сообщалось, что в Смольном решили передать собор РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет. При этом он останется собственностью города. Противники этого решения считают, что в этом случае собор утратит свои музейные и просветительские функции. В интернете продолжается сбор подписей против передачи собора. В настоящее время соответствующая петиция набрала более 160 тысяч голосов.

