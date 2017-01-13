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Россельхознадзор назвал объем фальшивых продуктов на рынке России

20:02 13.01.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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В России фальсифицируется порядка четверти продуктов питания. Об этом в ходе Гайдаровского форума заявил помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко, сообщает ТАСС.

По его словам, путем выборочных проверок ведомством было установлено, что фальсификат присутствует во всех видах продуктов питания. Исключение составляет только пищевое яйцо – в России его не подделывают.

Алексеенко отметил, что данная проблема наносит «колоссальный урон». По его мнению, государство должно навести порядок в данной сфере, создавая благоприятные условия для производителей сырья и перерабатывающей промышленности.

Ранее ведомство обнародовало информацию о фальсификации молочной продукции в 2015 году, отметив, что в ряде случаев доля подделки достигала 50%. При этом Россельхознадзор рассказал о методах, используемых мошенниками. Позднее в Минсельхозе опровергли данные ведомства, назвав долю фальсификата «мизерной».
 

Темы: Россия, Борьба с распространением некачественных продуктов в России, Россельхознадзор
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Комментарии читателей
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14.01.2017, 02:55
Гость: ватник для "чучал"

Что ты говоришь?Это же твоя власть,твоя "элита" создает условия для известных еще с 19 ст.вещей,а именно,стремления буржуазии в погоне за прибылью фальсифицировать все подряд:продукты питания,историю,мораль и т.д.Маркс в "паг-г-ганай еврейской идейке" написал.Поэтому гражданское общество создает и организации по защите прав потребителей,которые лоббируют их интересы в парламентах.Причем,далеко не все горазд,общество-то классовое,поэтому,например,в США(в других тоже) есть магазины( по русски),где можно купить здоровую органическую пищу,но по ценам раза в 2-3 дороже,чем для ихнего "быдла"(хотя и оно под защитой закона,пользуется страховой медициной и живет долше,чем росиянское).А отечественные фермеры кое-что таки делают,брехать,что так плохо все,не нужно.Вместо трындежа надо свой вклад в решение проблемы вносить.Например,трудом на "легендарных" 6 сотках.Сколько в годы советского коммунизма они продукции давали?А сейчас чем "народ" занимается?Ьольшей частью "трындежом".Он,вишь ты критикует,умного из себя воображает.Меньше трепа,больше дела.Сейчас какие орудия и инструменты можно купить,мини-трактора,культиваторы,да ваще,а раньше?Лопата,грабли,тяпка,примитивные самодельные рыхлители,бороны.Ну,нанимали трактористов для вспашки.Вот так.
14.01.2017, 02:20
Гость: Евгений В

Премьеры Англии традиционные враги России во всей истории. Например, М. Тэтчер открыто заявила, что для РФ достаточно 15% населения и с этим властная элита РФ молчаливо согласилась, во всяком случае не возмутилась открыто и не высказалась с подобным предложением для Англии. Что по этому поводу думает "гарант" нам не известно (в отношение медведева и думы, там все ясно), но мне все чаще приходят в голову тяжелые и очевидные мысли, что с этой властью становится с каждым годом опаснее жить, тем более становится страшно рожать детей. На что мы их обрекаем?
Недавно по ТВ показали рыбоводную фирму для выращивания мальков, где объяснили, что в корме должны присутствовать только натуральные продукты и без ГМО, иначе рыба не будет плодоносить. А как люди? Или для них только "курение вредит вашему здоровью".
В СССР в магазинах стояли световые устройства для проверки яиц (для современности дикость), сейчас в этом нет необходимости нет, яйца могут храниться бесконечно долго, так как из них цыплят не получится.
Стоит обратить внимание на тот факт, что в Китае уже снято ограничение на рождение детей, там уже похоже поняли, какое страшное оружие они сами против своей страны применили.
14.01.2017, 02:03
Гость: Минздрав сообщает.

В целях укрепления здоровья нации и бюджета страны,по программе импортозамещения,некачественное пальмовое масло иностранного производства с 2017 года на всей территории РФ в обязательном порядке заменяется качественным моторным маслом от отечественного производителя.
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