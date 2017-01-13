Россельхознадзор назвал объем фальшивых продуктов на рынке России

В России фальсифицируется порядка четверти продуктов питания. Об этом в ходе Гайдаровского форума заявил помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко, сообщает ТАСС.

По его словам, путем выборочных проверок ведомством было установлено, что фальсификат присутствует во всех видах продуктов питания. Исключение составляет только пищевое яйцо – в России его не подделывают.

Алексеенко отметил, что данная проблема наносит «колоссальный урон». По его мнению, государство должно навести порядок в данной сфере, создавая благоприятные условия для производителей сырья и перерабатывающей промышленности.

Ранее ведомство обнародовало информацию о фальсификации молочной продукции в 2015 году, отметив, что в ряде случаев доля подделки достигала 50%. При этом Россельхознадзор рассказал о методах, используемых мошенниками. Позднее в Минсельхозе опровергли данные ведомства, назвав долю фальсификата «мизерной».

