Музеи Крыма обжаловали решение о передаче скифского золота Украине

Крымские музеи подали краткую апелляцию на решение Окружного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. Об этом «РИА Новости» сообщила адвокат Анастасия Сивицкая, представляющая интересы крымских музеев в суде.

Юрист уточнила, что краткая апелляция была подана 16 января, а развернутый текст будет предоставлен позже. Сроки рассмотрения жалобы будут определены судом, добавила она.

В феврале 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме была открыта выставка «Крым: золото и секреты Черного моря». На ней были представлены археологические находки, датированные периодом с VI века до н.э по VII век н.э. — ювелирные украшения, посуда, оружие и статуэтки, найденные в ходе раскопок на территории Крыма. В коллекцию вошло 583 экспоната, из которых только 19 принадлежали Музею исторических драгоценностей Украины в Киеве, а остальные — четырем музеям Крыма.

Спор между Москвой и Киевом о принадлежности коллекции скифского золота возник после того, как по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года, Крым был присоединен к России.

В середине декабря 2016 года Окружной суд Амстердама постановил, что коллекция должна быть передана Киеву. Согласно решению суда Крым не мог объявить золото своим культурным наследием, поскольку не является суверенным государством. Поэтому принимать решение, кому принадлежит золото — Национальному музею истории Украины или крымским музеям, — должен был украинский суд, посчитали в Окружном суде Амстердама.

Суд также обязал Украину заплатить €111 тыс., чтобы компенсировать временное хранение скифского золота в музее ​в Амстердаме. Еще €2,8 тыс. должны заплатить крымские музеи, чтобы компенсировать издержки.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение голландского суда словами «Крым — наш». По его словам, постановление суда показало, что украинским является не только коллекция золота, но и сам полуостров.

В свою очередь министр культуры России Владимир Мединский назвал решение Нидерландов «беспрецедентным» и заявил, что передача скифского золота Украине будет являться «похищением».

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли глава государства брать этот вопрос под свой контроль и высказываться по этому поводу, заявил, что это не «вопрос президента» и темой занимаются соответствующие российские ведомства.