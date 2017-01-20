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Властям Петербурга предъявили иск из-за Исаакиевского собора

20:50 20.01.2017
Исаакиевский собор. Фото с сайта wikipedia.org
Исаакиевский собор. Фото с сайта wikipedia.org
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В Василеостровский районный суд от группы активистов направлен коллективный административный иск к комитету имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга, с требованием признать незаконным передачу в пользование РПЦ Исаакиевского собора.

Заявители считают, что комитет нарушает их право «на доступ и сохранность объекта культурного наследия», участие в культурной жизни и приобщение к культурным ценностям, передает РИА Новости со ссылкой на депутата заскобрания города Бориса Вишневского.

Ранее парламентарий анонсировал проведение на Марсовом поле в Петербурге очередного митинга против передачи собора РПЦ. По его словам, акций пройдет в формате «гайд-парка» (с числом участников не более 200 человек) 28 января.

В то же время активисты «Национального комитета 60+» обратились к главе правительства России Дмитрию Медведеву с просьбой лично проконтролировать передачу храма РПЦ. Кроме того, они предложили переименовать его в Кирилловский собор.
 

Темы: Россия, Санкт-Петербург, Православная церковь в России, Общественно-политическая жизнь в России, Охрана памятников истории культуры и архитектуры в России, Правительство Санкт-Петербурга
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Комментарии читателей
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21.01.2017, 01:11
От имени церкви

иск в суд на возмещение морального ущерба от действия государства в период с 1917 по 2017 год может подать любой прихожанин РПЦ, где бы он не находился.
21.01.2017, 01:06
В собственость

здание не передаётся, передаётся в срочную аренду по целевому предназначению его строительства и использования, более того, РЦП должна быть выплачена компенсация за моральный ущерб всем десяткам миллионов прихожан этой церкви, как и должно быть и так будет, если Россия считает себя цивилизацией.
21.01.2017, 00:59
Парнокопытные

зашевелились. Испугались за свои квартирки и другую собственность, захваченную их дедами-комиссарами после вынесений смертных приговоров настоящим хозяевам. Ещё бы, создан прецедент передачи собственности её наследникам. Не хочется парнокопытным переезжать из центра на окраину, где в случае чего им всё же наверняка дадут жильё, но не стоимости, а по метрам конечно.
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