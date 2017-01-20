Властям Петербурга предъявили иск из-за Исаакиевского собора

В Василеостровский районный суд от группы активистов направлен коллективный административный иск к комитету имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга, с требованием признать незаконным передачу в пользование РПЦ Исаакиевского собора.

Заявители считают, что комитет нарушает их право «на доступ и сохранность объекта культурного наследия», участие в культурной жизни и приобщение к культурным ценностям, передает РИА Новости со ссылкой на депутата заскобрания города Бориса Вишневского.

Ранее парламентарий анонсировал проведение на Марсовом поле в Петербурге очередного митинга против передачи собора РПЦ. По его словам, акций пройдет в формате «гайд-парка» (с числом участников не более 200 человек) 28 января.

В то же время активисты «Национального комитета 60+» обратились к главе правительства России Дмитрию Медведеву с просьбой лично проконтролировать передачу храма РПЦ. Кроме того, они предложили переименовать его в Кирилловский собор.

