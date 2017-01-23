Крымская епархия РПЦ попросила передать ей заповедник Херсонес Таврический

Крымская и Симферопольская епархия РПЦ попросила передать ей 24 объекта музея-заповедника «Херсонес Таврический». С таким заявлением в эфире телеканала НТС выступил благочинный Севастопольского округа Сергий Халюта, ранее возглавлявший музей.

Халюта заметил, что сейчас епархия готовит документы по закону о передаче церковной собственности. По мнению протоиерея, государство должно создать музейный комплекс, чтобы экспонаты не хранились в подвале бывшего Владимирского мужского монастыря.

«Ни Советский Союз, ни Украина, ни сегодня Российская Федерация, на сегодняшний день не сделала ничего, чтобы этот музей стал действительно музеем. <…> Мы являемся сторонниками и генерируем идею развития Национального заповедника Херсонес Таврический. Это строительство современного музейного комплекса», — добавил Халюта.

Обращение епархии, по словам Халюты, «поможет сегодня и министерству культуры Российской Федерации, и дирекции заповедника начать процесс подлинного развития национального заповедника».

В июле 2015 года губернатор Севастополя Сергей Меняйло назначил Халюту директором «Херсонеса Таврического». Это вызвало критику со стороны работников заповедника и руководителей других российских музеев. Через несколько дней Халюта покинул пост. Сейчас музеем руководит Светлана Мельникова — бывший директор государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

В октябре 2015 года «Херсонес Таврический» был передан в федеральную собственность. Развитие памятника поручено министерству культуры.

«Херсонес Таврический» признан объектом культурного наследия ЮНЕСКО.