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Крымская епархия РПЦ попросила передать ей заповедник Херсонес Таврический

13:08 23.01.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Крымская и Симферопольская епархия РПЦ попросила передать ей 24 объекта музея-заповедника «Херсонес Таврический». С таким заявлением в эфире телеканала НТС выступил благочинный Севастопольского округа Сергий Халюта, ранее возглавлявший музей.

Халюта заметил, что сейчас епархия готовит документы по закону о передаче церковной собственности. По мнению протоиерея, государство должно создать музейный комплекс, чтобы экспонаты не хранились в подвале бывшего Владимирского мужского монастыря.

«Ни Советский Союз, ни Украина, ни сегодня Российская Федерация, на сегодняшний день не сделала ничего, чтобы этот музей стал действительно музеем. <…> Мы являемся сторонниками и генерируем идею развития Национального заповедника Херсонес Таврический. Это строительство современного музейного комплекса», — добавил Халюта.

Обращение епархии, по словам Халюты, «поможет сегодня и министерству культуры Российской Федерации, и дирекции заповедника начать процесс подлинного развития национального заповедника».

В июле 2015 года губернатор Севастополя Сергей Меняйло назначил Халюту директором «Херсонеса Таврического». Это вызвало критику со стороны работников заповедника и руководителей других российских музеев. Через несколько дней Халюта покинул пост. Сейчас музеем руководит Светлана Мельникова — бывший директор государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

В октябре 2015 года «Херсонес Таврический» был передан в федеральную собственность. Развитие памятника поручено министерству культуры.

«Херсонес Таврический» признан объектом культурного наследия ЮНЕСКО.

Темы: Крым, Православная церковь в России
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Комментарии читателей
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23.01.2017, 22:09
В Храм вход бесплатный

и это даже приветствуется, при соблюдение некоторых простых условностей во внешнем виде. Можно даже поучаствовать в древних обрядах, которым лет обычно не менее, чем Храму, за исключением Церквей построенных до смутных времён 16 века, когда к власти пришла династия Романовых, до этого было старообрядчество. Но всё равно в своей основе- это абсолютно древние обряды. Чем же вы всё-таки недовольны, бесплатным входом в Храм?
23.01.2017, 21:54
А вы предпочли бы

вероятно, чтобы собственниками земли в РФ были заезжие с запада артисты? Но это сейчас так и есть. Можете пока не пыжится, всеволод. Собственно, кто не даёт Всеволоду сегодня работать на земле и владеть ей, или кто не даёт ему строить заводы и фабрике на своей земли? Всеволоду земли мало? Не думаю так. Тогда почему Всеволод в возмущении?
23.01.2017, 18:07
Ежели там

находятся православные храмы, то они должны служить по своему предназначению для которого строились ... пока есть церковь и прихожане и пока они не превратились ещё заживо в исторические реликты. Храмы и вера- это пока не история, это наша реальность и делать из них музеи - это кощунство и над людьми и над здравым смыслом. Не будет церкви, тогда естественно можно думать и о музеях, но пока РПЦ вроде не музейная редкость и прощаться с ней и с верой пока рано, как это поспешно сделали комиссары, выстроив священников с лопатами у рва.
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