Снижение зарплат учителей и реального размера пенсий — «ресурс Путина» незаметно признался в провалах

Съезд «ЕР» подтвердил — четыре года выполнения «майских указов» президента оказались блефом

Прошел очередной съезд "Единой России", на котором делегаты переизбрали председателя партии, им остался Дмитрий Медведев, а также основное руководство. В целом на встрече подвели итоги прошедшей работы, премьер-министр "развеял", наконец, все иллюзии относительно антироссийских санкций, а также отметил сверхважность "Единой России":

"Этот выбор сделали не чиновники, не политики — люди, граждане нашей страны, которые, по сути, доверили нам страну, потому что они знают, что "Единая Россия" защитит их. И сегодня именно на "Единой России" лежит вся полнота ответственности. Мы не только принимаем решения на законодательном уровне, но и держим на партийном контроле то, как исполняются эти решения. А это значит, что наша партия — это не просто партия конституционного большинства, а без преувеличения, это правящая партия, главный политический ресурс президента нашей страны".

Однако в ходе съезда делегаты открыто говорили и про другие "достижения" "главного ресурса президента" - снижение зарплаты учителей, снижение реального размера пенсий. Про защиту уже, правда, никто не говорил, вообще это было сказано как-то походя и ничуть не испортило праздничного настроя "медведей".

Так чем же вне съездов и заявлений премьер-министра остается "ЕР" для страны? Реально главным политическим ресурсом президента – или его главной политической обузой? Об этом рассказал член федерального совета "Партии дела", председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

- К какие впечатления у Вас от съезда "партии власти", что бросилось в глаза?

- Основными на съезде стали два ярких тезиса. Первый – что "Единая Россия" – правящая партия не на словах, а на деле. Второй – что партия "Единая Россия" – главный политический ресурс президента. И надо отдать должное смелости утверждений, поскольку за этим стоит очень сложная ситуация в стране и в партии. Да, спорить не приходится, это правящая партия и с точки зрения большинства в Госдуме, и по массе других параметров. То есть – правит, но не ведет страну к какому-то позитиву, не организует развитие.

В принципе само то, что есть правящая партия, абсолютно не указывает на характер этого правления и эффективность. Да, правит - и что?

Это громкое заявление на самом деле показывает в каком-то смысле полное равнодушие к результативности и эффективности. Были не менее громкие заявления и в 2011 г. на выборах в Госдуму, и в последующие годы, но мы видим минимум пять лет мощнейший провал в экономике.

- А что можно сказать о "Единой России" как о главном политическом ресурсе?

- А это еще более тяжелое впечатление оставляет, поскольку мы помним, что уже с 2011 г. и со всех "болотных" событий, по сути, многие аналитики и политологи четко зафиксировали, что как раз "Единая Россия" – главная обуза президента, как чемодан без ручки. Его и нести тяжело, и бросить жалко и невозможно, потому что могут быть последствия в дестабилизации.

С другой стороны, это как мельничный жернов на шее президента, поскольку "ЕР" чуть не "утопила" его в 2012 г. на выборах в связи со всей это историей на выборах 2011 г. И ничего партия не дала потом. А на прошлых выборах, по сути, "приучила" население России перестать быть электоратом, вследствие чего была ничтожная явка. И это же будет в том или ином плане ключевой проблемой предстоящих президентских выборов.

Поэтому это не политический ресурс президента. Очевидно желание через эти тезисы сказать: мол, да, мы правим, не спим, без нас не обойдешься, но как правило такие заявления как раз свидетельствуют о глубоком сомнении самих лидеров "Единой России" в том, что они заявляют. Но главный вопрос – в неэффективности и результативности. Это как раз не ресурс президента, а, скорее, его антиресурс. Ведь неслучайно было создание "Общероссийского народного фронта" пять лет назад с попыткой, по сути, как-то дезавуировать "Единую Россию", провести "ребрендинг".

Поэтому, к сожалению, от таких мероприятий "ЕР" остается тяжелое впечатление. А с учетом продолжающегося кризиса, стагнации, с учетом совершенно новой ситуации, заявленной и Трампом в инаугурационной речи, и Си Цзиньпином в Давосе - по сути, мы оказываемся в совершенно новом, неизвестном мире с шофером, который рулит неизвестно куда с маниакальной идеей, что именно он – главный ресурс президента, а не чемодан без ручки.

- Дмитрий Медведев "развеял", наконец, все иллюзии относительно санкций, призвав не надеяться на "чужие выборы". Почему он вдруг вспомнил снова про санкции, на Ваш взгляд?

- Этот тезис опять же показывает неадекватность партии. Санкции – это тема в лучшем случае 2015 г. То есть обсуждать в 2017 г. после Трампа и Си Цзиньпина вообще проблему санкций – это обсуждать, скажем, вопрос того, могут ли самолеты летать или нет.

Давно стало очевидно, что вопрос санкций вообще не связан, по большому счету, ни с Крымом, ни с Донбассом, эти санкции – что касалось и высокотехнологичной продукции – были и в СССР, и продолжались потом, продолжались и в самые "демократичные" ельциновские годы. Это попытка как-то сдержать Россию в системе глобальной конкуренции, но при этом санкции – ничтожная часть угрозы.

Новая повестка Трампа и то, как Штайнмайер зафиксировал, что старый мировой порядок рухнул после этой инаугурационной речи, - означает, что просто все поменялось.

- Неожиданным стало заявление одного из делегатов, что зарплаты учителей снизились во многих регионах. Что это – признание ошибок, "промахов"?

- Это смешно, поскольку дело даже не в том, что никто иной как Дмитрий Анатольевич "отправил" учителей в бизнес, после чего даже пришлось нового консервативного министра образования назначать, чтобы она перед выборами как-то сгладила эту ситуацию и стала громко говорить, что учитель – это тот, кто созидает страну, это главное лицо.

Гораздо страшнее другая ситуация – ведь мы видели, как Владимир Путин принимал победителей конкурса "Учитель года" и задал неожиданный вопрос про зарплату. Оказалось, что у победителя, учителя года, который работает почти на две ставки, у него с этими двумя ставками реальная зарплата меньше той средней, которую докладывают президенту.

То есть четыре года выполнения "майских указов" президента оказались блефом. А это правящая партия, это "Единая Россия". Это действительно прекрасный пример не просто безответственного словоблудия, но, по большому счету, самой методологии власти и правления – мы правящая партия, мы так правим, вот такие мы. Чего еще от них ожидать?

- Вместе с этим и реальный размер пенсий в России будет снижаться еще три года, по словам главы Минтруда Максима Топилина. Однако со всеми этими "промахами" остается непонятным – что они собираются с этим делать?

- Если сделать это понятным, то это означает, что правление и экономическая политика за прошедшие пять лет претерпели полный, по сути, управленческий дефолт. Но такие выводы на съезде, конечно, делать никто не будет. Поэтому люди высказывают разного рода статистические данные, но без трактовок, поскольку эти трактовки будут либо очевидно манипулятивными, либо они потребуют признать отсутствие эффективности в этом самом управлении правящей партии и правительства.

- А что в этом плане может предложить "Партия дела", которую Вы представляете? Как говорят, "критикуешь - предлагай"?

- "Партия дела" не "может", а уже предлагает несколько лет, тем более сейчас есть конкретная стратегия экономического развития страны, которая обсуждается в Совете ТПП по промышленному развитию и повышению конкурентоспособности. Но если все упросить, то главная мысль очевидна и проста – нужен абсолютный приоритет промышленности и производителя в России, которые только и способны обеспечить достойную занятость каждому гражданину России.

Кстати, это ключевой тезис и инаугурационной речи Трампа, поскольку он также говорит, что огромное количество людей остались без нормальной работы. Та же основная проблема у нас в стране – не в абстрактной безработице, которая подсчитывается по своим параметрам, а реальная безработица, когда, если ты живешь в глубинке, то твоя занятость не адекватна современному качеству жизни. Это ключевой пункт.

И очень обидно, что та же партия "Единая Россия", прокукарекав про 25 млн новых рабочих мест, про новую индустриализацию – тут же прекрасно все забыла и ничего не сделала. Я никогда не забуду, как еще примерно в 2013 г. на одном из ток-шоу напротив меня стоял высокопоставленный функционер партии "Единая Россия" Исаев, и я ему сказал, что прошло два года, вы обещали 25 млн новых рабочих мест, осталось 8 лет, надо хотя бы по 3 млн мест в год создавать, как вы к 2025 г. успеете? А он как-то так весело, беззаботно рассмеялся и сказал, мол, не волнуйтесь, мы в 2024 г. создадим все эти 25 млн рабочих мест. То есть человек к этому относится юмористически, считает, что можно шутить, что в 2024 г. "Единая Россия" откроет за раз 25 млн новых рабочих мест. Вот проблема.

В этом смысле мы имеем огромное упущенное время - упущены колоссальные резервы фондов, золотовалютных запасов, это колоссальные упущения за последние 5-6 лет. Такое количество нефтедолларов, которое пришло в страну, наполнило фонды, чуть дало людям вздохнуть, которые можно было использовать для новой индустриализации – все это, по сути, "проедено" и "пропито" этой правящей партией.

Мне кажется, президенту сейчас важно пересмотреть, серьезно отнестись к этим заявлениям – они же ему были адресованы. Кстати, все отметили, естественно, что президент не попал на съезд, обошел стороной свой славный политический ресурс. А это означает, что перед президентскими выборами Владимир Путин как минимум не хочет это мельничный круг надевать себе на шею.