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Трамп заморозил сделанный Обамой перевод Палестине

18:05 26.01.2017
Флаг Палестины © KM.RU, Илья Шабардин
Флаг Палестины © KM.RU, Илья Шабардин
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Администрация Дональда Трампа заморозила перевод Палестине $221 млн от Барака Обамы, сделанный в последние часы его президентства, передает РБК с ссылкой на The Times of Israel. По данным СМИ, палестинского премьера уведомил об этом Госдеп.


Администрация президента США Дональда Трампа сообщила представителям палестинской администрации, что замораживает перевод $221 млн, сделанный Бараком Обамой в последние часы его президентства. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленный палестинский источник.

По данным собеседника, представители США в минувший вторник проинформировали премьер-министра Палестины Рами Хамдаллу, что средства не могут быть переданы в ближайшее время.

Ранее на этой неделе, 24 января, стало известно, что администрация Обамы непосредственно перед уходом выделила Палестине $221 млн. Как сообщало агентство The Associated Press со ссылкой на чиновников, знакомых с вопросом, команда Обамы уведомила конгресс о намерении осуществить перевод утром 20 января, в день инаугурации Дональда Трампа. По данным собеседников, письменное заявление о передаче $221 млн было отправлено в конгресс «всего за несколько часов», до того как Трамп принял присягу.

Темы: США, Международная политика, Палестино-израильский конфликт
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Комментарии читателей
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26.01.2017, 20:30
Algol

Базар прекращается. Нечего. Трясти надо Саудитов а не других.
Ничего страшного не случиться если потрясти. Вместо 100 золотых унитазов в их дворцах будет 50. Обойдутся . не на каждом углу ведь "отхоживаться" можно и добежать (потерпеть) до следующего крыла плана здания. И в самом парке )))))))))))))))
Соплеменники все же, хоть и разные...
26.01.2017, 20:03
Парацельс

Глупый шаг, который поссорит американцев с арабами)))
Конечно Трамп боится израильтян, это понятно, но вот так откровенно рвать с арабами????
Кто следующий получит пинка от Трампа???)))
Мексы и арабы уже получили)) кто следующий??)) персы??
26.01.2017, 19:11
Странно

А чего же негр не отправил в последнюю минуту $200 миллиардов хохлам?
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