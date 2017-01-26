Алексей Жарич: Проект «За работу!» помогает открыть свое дело

Путеводитель по рынку труда «За работу!» еще целый год будет помогать уральцам в трудоустройстве

Корпорация УВЗ и газета «Комсомольская Правда-Урал» продлили этот популярный совместный проект, стартовавший в Свердловской области 1 июля 2015 года. Вот уже более полугода ежемесячный спецвыпуск «КП-Урал» публикует вакансии и полезные статьи о поиске работы, отвечает на вопросы «Горячей линии» и расходится более чем 28-тысячным тиражом по всему региону. Благодаря ему сотни граждан уже нашли себе работу, а советы специалистов со страниц путеводителя помогли многим привести свою жизнь в порядок, сообщает пресс-служба УВЗ.

«Проект «За работу!» помогает найти хорошо оплачиваемую работу в своем городе, соседних муниципалитетах. Помогает открыть собственное дело, а также рассказывает, как в этом может помочь государство, - отмечает статс-секретарь, заместитель генерального директора УВЗ Алексей Жарич.

На сегодняшний день «За работу!» из обычной креативной инициативы превратился в полноценную систему единого информирования и консультирования жителей областных городов по самым разнообразным вопросам трудоустройства.

Такой проект обязательно должен был появиться в регионе, считают создатели путеводителя, объясняя его необходимость тем, что оптимизация и автоматизация производств высвобождает рабочую силу, а открытие новых площадок и рост промышленности формируют спрос на рабочие кадры.

«Сегодня Уралвагонзавод полностью загружен, нам нужны высококвалифицированные кадры, - говорит Алексей Жарич. - Однако общий курс на модернизацию производства, запуск роботизированных участков, а также оптимизация управленческого состава неминуемо приводит к высвобождению людей».

Народное издание «Комсомольская Правда» включилось в процесс и вместе с УВЗ создало специальную площадку для информирования своих читателей о новых рабочих местах, условиях переезда и смены сферы деятельности. До этого момента единой системы печатных СМИ, рассказывающих обо всех вакансиях внутри региона, просто не было.

«Уникальность этого проекта в том, что его инициатором стал крупнейший работодатель – Уралвагонзавод, - подчеркивает уполномоченный представитель по регионам АО «ИД «Комсомольская Правда» Наталья Каменских. - На моей памяти, это первая государственная компания, которая так внимательно отнеслась к вопросу трудоустройства высвобождаемых кадров. Благодаря тому, что для людей были созданы все условия для поиска работы еще до момента ухода с существующей, многие воспользовались этой возможностью и выбрали новую работу вдумчиво и внимательно. С 2016 года «Комсомольской Правдой» на федеральном уровне запущен похожий проект «Есть работа», также призванный решать вопросы рынка труда».

Целью проекта, созданного именитым изданием и крупнейшим работодателем области, стало создание информационной инфраструктуры для стимуляции трудовой миграции рабочего населения и упрощения для простых людей поиска нового места работы. Высокий интерес читателей доказал актуальность проекта. Статьи с советами экспертов в различных областях, полезной информацией о профессиях, о востребованности специалистов, о повышении квалификации, обучении оказали существенную помощь многим уральцам, занятым поиском работы.

«Проект очень помог нам в то время, когда часть сотрудников находилась на 2/3 зарплаты дома, – вспоминает Алексей Жарич. - Многие из них нашли себе новую работу».

Самой востребованной рубрикой проекта стали «Вакансии». В ней предприятия со всего региона – Нижнего Тагила, Асбеста, Невьянска, Сухого Лога, Каменск-Уралького, Ирбита, Первоуральска, Серова и других городов – дают объявления о поиске сотрудников и телефоны для справок.

Проект «За работу!» продолжит и дальше помогать жителям области найти работу.

Всю необходимую информацию можно найти в приложении газеты, на сайте-ссылке ZaRabotu.info, а также узнать по горячей линии - 8-800-250-31-31.