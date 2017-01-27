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В Подмосковье скончался первый глава ЛНР Валерий Болотов

19:30 27.01.2017
Валерий Болотов. Фото с сайта novorosinform.org
Валерий Болотов. Фото с сайта novorosinform.org
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Общественный, военный и политический деятель, первый глава Луганской Народной Республики (ЛНР) скончался в Подмосковье. Об этом сообщило агентство «Новороссия» со ссылкой на Союз Добровольцев Донбасса.

Предполагается, что причиной смерти стал сердечный приступ, рассказал «Интерфаксу» глава информационного центра «Юго-восточный фронт» Константин Кнырик. По его словам, Болоттову стало внезапно плохо.

Болтов был одним из участников выступлений против украинских властей весной 2014 года, а также принимал участие в захвате здания СБУ в Луганской области.

В мае того же года избран главой ЛНР. Через несколько месяцев объявил об уходе отставке, сославшись на последствия ранения. После него республику возглавил Игорь Плотницкий.

В последнее время Болотов занимался организацией гуманитарной помощи республике.
 

Темы: ДНР, ЛНР, Донбасс, Противостояние на Украине 2013-14, Россия, Московская область
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Комментарии читателей
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28.01.2017, 00:51
Севастополь

Модератор не пропустил мой первый комментарий. Задумайтесь - почему? Что ж, попробую ещё раз.

Царствие небесное Герою России Валерию Болотову! Свободный русский Крым и город русской славы Севастополь будут помнить, как ты поднялся против киевской хунты и СБУ вместе с горсткой товарищей в самые первые, страшные дни весны 2014 г. Твоё имя будет навеки вписано в Пантеон Славы Героев Земли Русской вместе с бесстрашными бойцами - Моторолой, Мозговым и другими героями Новороссии.
27.01.2017, 23:39
xmyr

R.I.P.
27.01.2017, 23:37
704

Гайдар
Все комментарии (25)
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