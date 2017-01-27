В Подмосковье скончался первый глава ЛНР Валерий Болотов

Общественный, военный и политический деятель, первый глава Луганской Народной Республики (ЛНР) скончался в Подмосковье. Об этом сообщило агентство «Новороссия» со ссылкой на Союз Добровольцев Донбасса.

Предполагается, что причиной смерти стал сердечный приступ, рассказал «Интерфаксу» глава информационного центра «Юго-восточный фронт» Константин Кнырик. По его словам, Болоттову стало внезапно плохо.

Болтов был одним из участников выступлений против украинских властей весной 2014 года, а также принимал участие в захвате здания СБУ в Луганской области.

В мае того же года избран главой ЛНР. Через несколько месяцев объявил об уходе отставке, сославшись на последствия ранения. После него республику возглавил Игорь Плотницкий.

В последнее время Болотов занимался организацией гуманитарной помощи республике.

