Правительство сократит расходы на научные исследования на 19 млрд рублей

Правительство сократит расходы на программу развития научно-технологического комплекса на 25 млрд руб. На 19 млрд меньше будет выделено на научные исследования, следует из проекта постановления кабмина.

Расходы на развитие научно-технологического комплекса в 2017–2019 годах сократятся на 25 млрд руб. относительно цифр, которые были заложены на этот период в федеральной целевой программе развития научно-технологического комплекса на 2014–2020 годы.

Непосредственно на научные исследования траты государства по программе сократятся почти на 19 млрд руб., следует из проекта постановления правительства, который размещен на портале нормативных правовых актов. Документ, разработанный в Министерстве образования и науки (Минобрнауки), вносит изменения в программу развития научно-технического комплекса.

Действующая редакция программы предполагает, что до 2020 года на эти цели будет потрачено 228,7 млрд руб., из которых 187,2 млрд — из федерального бюджета. 121,9 млрд руб. пойдет на «прикладные научные исследования и экспериментальные разработки гражданского назначения».

Согласно проекту постановления, общая стоимость программы будет уменьшена до 203,7 млрд руб., из которых бюджетные средства — 168,3 млрд. На научные исследования пойдет 103 млрд руб.

Программа была принята в 2013 году и ежегодно корректировалась. Изначально на развитие науки и техники закладывалось 239 млрд руб., в том числе 197,6 млрд — из бюджета. 128,1 млрд должно было пойти на исследовательскую работу.

Экономия на продукции и технологиях

Казна сэкономит в первую очередь на исследованиях, «направленных на решение комплексных научно-технологических задач», говорится в пояснительной записке к проекту. О каких исследованиях идет речь, в документе не сказано. Финансирование этой статьи программы сократится более чем на треть в 2017 году и вдвое — в 2018–2019 годах. На разработку научной продукции и технологий потратят за три года в среднем на треть меньше, чем планировалось. Финансирование «прикладных научных исследований для развития отраслей экономики» в 2017 году не изменится.

Наиболее радикальное сокращение бюджета коснется материально-технической инфраструктуры: на ее поддержание потратят вполовину меньше запланированного. До трети бюджетного финансирования потеряют проекты популяризации науки. Также на треть меньше денег выделят на организацию международных научных мероприятий и участие в них.

При этом вырастут расходы на капитальные вложения — речь идет о строительстве, реконструкции и техническом оснащении некоторых научных и учебных организаций. Это, например, Курчатовский институт, Московский энергетический институт (МЭИ), Московский инженерно-физический институт (МИФИ), Санкт-Петербургский политехнический университет. На них будет потрачено на 7,2 млрд руб. больше, чем предполагает действующая редакция программы.

Экономия связана с необходимостью приводить программу в соответствие с федеральным бюджетом на ближайшие три года, пояснили РБК в пресс-службе Минобрнауки. В частности, в 2017 году Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) получит на 10% меньше, чем годом ранее — около 74,6 млрд руб., Российская академия наук получит около 4 млрд, Российский научный фонд — 17,8 млрд, Курчатовский институт — 13,5 млрд; МГУ получит на фундаментальные исследования около 2,5 млрд.

Несмотря на секвестр конкретной программы, финансирование науки государством в целом в ближайшие годы увеличится, заявили в Минобрнауки. Так, на развитие науки и технологий в 2017 году потратят на 8,5 млрд, или на 5,6%, больше, чем в прошлом; ожидается, что в дальнейшем господдержка будет расти на 8–10%в год. В целом на науку гражданского назначения в 2017 году потратят на 65,4 млрд руб. (22,9%) больше: 351,2 млрд вместо прошлогодних 285,8 млрд.