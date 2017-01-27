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Власти Пензы ввели режим ЧС в связи с аварией на ТЭЦ

20:14 27.01.2017
Фото с сайта kakprosto.ru
Фото с сайта kakprosto.ru
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Глава Пензенской области Иван Белозерцев ввел в областном центре режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на ТЭЦ-1. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Там агентству пояснили, что режим ЧС предоставляет возможность приобретать материалы и оборудование, необходимые для ремонтных работ, без проведения торгов.

Пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина рассказала РБК, что режим ЧС действовать до обеспечения теплом каждой квартиры. Она выразила надежду на то, что это произойдет в ближайшее время.

В ПАО «Т Плюс», которому принадлежит ТЭЦ-1, отметили, что к настоящему времени восстановлена подача тепла по магистральным сетям до всех центральных тепловых пунктов города. Основная часть жилого сектора уже подключена управляющими компаниями.

Авария на ТЭЦ-1 произошла накануне. Предполагается, что ее причиной стал хлопок баллона, который привел к частичному разрушению здания – обрушению крыши и повреждению труб газопровода. В результате погиб один рабочий, более 400 жилых домов, ряд больниц, детских садов и школ остались без тепла и горячей воды.
 

Темы: Россия, Пенза, Происшествия, Техногенные аварии и катастрофы в России
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