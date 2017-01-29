«Газпром» ударит по кризису загулом

В России возвращается мода на корпоративы

Компания «Газпром» намерена в текущем году потратить 13,14 млн рублей на организацию пяти корпоративных мероприятий в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Как следует из извещения, концерн ищет подрядчика для организации следующих праздников: Международный женский день (Петербург), День работников нефтяной и газовой промышленности (Петербург), Встреча Нового 2018 года (Петербург), День Победы (Москва) и День пожилых людей (Москва).

В документе предусмотрительно прописано, что сценарии корпоративных мероприятий должны быть художественными и соответствовать тематике праздника. А артисты, предложенные для корпоративов, должны быть профессионалами разного жанра. Отдельно упомянуто, что во всех мероприятиях в Петербурге планируется аренда концертного зала из расчета до 1000 человек.

Видимо, это означает, что жизнь в России — по ощущению госкорпораций — входит в привычную колею. Нефть дорожает, Дональд Трамп вот-вот начнет сворачивать санкции. Значит, не грех немного расслабиться, так сказать, без галстуков. К тому же масштабы гуляний — опять же по меркам госкорпораций — намечены вполне скромные. Разве можно сравнить их с корпоративами докризисными? Вот тогда госкомпании на спичках не экономили!

Надо думать, «Газпрому» до сих пор приятно вспомнить концерт, который корпорация организовала в 2013 году в честь своего 20-летия. Торжества проходили в Кремле, где газовщиков от души поздравили британский певец Стинг, итальянский тенор Андреа Бочелли, группа «Моральный кодекс», певица Елка и еще гирлянда звезд калибром поменьше. Концерт обошелся, как сообщали СМИ, в 56 млн рублей — но где наша не пропадала?!

Другие столпы отечественной экономики тоже старались не ударить в грязь лицом. Руководство «Атомредметзолото» — дочернего предприятия «Росатома» — в 2012 году устроило для работников компании корпоратив с участием французской певицы Патрисии Каас. Мероприятие, по данным прессы, обошлось в 12,5 млн. рублей, и из-за этого врио президента Тиграну Хачатурову был объявлен выговор — но разве это кого-то останавливало?!

И вот на излете предкризисного 2013 года, когда российская экономика без всяких санкций сбросила темпы роста с 3,7% до 1,3% ВВП, компания РЖД пошла на рекорд. Железнодорожники, как сообщали СМИ, решили закатить новогодний корпоратив на 50 млн. рублей.

Но тут не выдержал главный арбитр российской элиты — президент РФ Владимир Путин. «Сколько хотят, столько пусть и тратят, но только из своего кармана! Пусть сбросятся и празднуют. Я с трудом могу представить, чтобы в тех организациях, где я раньше работал, такое было», — возмутился глава государства.

Слова президента, по информации прессы, стали роковыми для новогоднего корпоратива государственного оператора связи «Ростелеком» (планировал потратить на праздник 10,3 млн. рублей), Внешэкономбанка (6,3 млн.), и многих других корпоративов предприятий с госучастием. А годом позже навалился кризис, и корпоративы стали чуть ли ни моветоном. Но, как видим, ненадолго: госкорпорации снова настроены на веселье.

Означают ли планы «Газпрома», что мода на корпоративы возвращается, и что за этим стоит?

— Госкомпании действительно чувствуют, что близится отмена санкций, да и падение экономики приостановилось — значит, можно позволить себе большее, — отмечает политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. — Но возвращение корпоративов отражает и другой важный процесс. Госкорпорации вновь, как бывало не раз, увеличивают свое влияние на исполнительную власть в России.

В 1990-е регулярно возникала ситуация, когда российские компании-монополисты начинали платить в бюджет все меньше налогов: благодаря растущему влиянию на исполнительную власть, они выторговывали для себя все больше налоговых преференций. Заканчивалось это всегда одинаково: тогдашний президент Борис Ельцин на очередном совещании стучал кулаком по столу, и какое-то время монополисты платили налоги в прежнем объеме. Но проходили недели и месяцы, влияние госкомпаний на власть восстанавливалось, и налоговые сборы падали снова.

На мой взгляд, этот «маятник» работает до сих пор. Если в России есть крупная структура, которая заинтересована в использовании своего влияния на исполнительную власть в корыстных интересах, она будет стремиться использовать это влияние по максимуму.

Причем, надо понимать: формы присвоения средств в случае корпораций могут быть разнообразными, начиная от «оптимизации» налоговых выплат и премий топ-менеджменту до выплат зарплат в косвенной форме и тех самых корпоративов.

В этой системе взаимоотношений периодически стучать кулаком по столу просто необходимо. В 2013-м Путин сделал это публично. Но теперь тренд на укрепление влияния госкорпораций снова принял устойчивый характер. И сегодня, глядя на споры «Роснефти» и того же «Газпрома», у многих возникает вопрос: это «Роснефть» и «Газпром» существуют для России, или уже Россия — для «Роснефти» и «Газпрома»?

Этот вопрос ставится все более жестко, и корпоративы — один из поводов, по которым он возникает. По сути, корпоративы — лишь маленький вопрос. Но отражает он большую политическую проблему.

— 13,14 млн рублей на организацию пяти корпоративных мероприятий — это очень скромно для «Газпрома», — считает президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. — Несколько лет назад на такую сумму было принято закатывать один корпоратив, и это с учетом, что рубль тогда стоил вдвое больше, чем сегодня.

Если разбить указанную «Газпромом» сумму на пять, а потом еще на 1000 (заявленное число человек на мероприятиях), получится и вовсе несуразная сумма — чуть больше 2600 рублей на персону. Как говорил Станиславский — не верю. Я вообще не знаю, что можно провести в Москве или Питере на такие деньги, да еще учитывая привычки в «Газпроме».

На мой взгляд, такая низкая сумма заявлена специально. С одной стороны, чтобы никто не мог упрекнуть концерн, что он много тратит на помпезные мероприятия. С другой, не исключено, шум вокруг корпоративов позволяет «Газпрому» отвлечь внимание общественности от других направлений, которые действительно вызывают вопросы.

Так, 23 января стало известно, что «Газпром» — в соответствии с требованиями правительства предоставлять подряды не только крупнейшим игрокам, но и субъектам малого и среднего предпринимательства, — заключил с томским ООО «Томпромтранс» 40 подрядов на общую сумму 7,9 млрд рублей на строительство вспомогательных объектов газопровода «Сила Сибири».

Эта томская компания создана в 2012 году, и относится, насколько мне известно, к микропредприятиям с численностью персонала до 5 человек. Бизнес «Томпромтранса» достиг расцвета в 2014 году и показал выручку 80 млн. рублей. Однако после получения новой серии контрактов «Газпрома» компания может рассчитывать на попадание если не во вторую, то в третью десятку крупнейших российских подрядчиков по строительству объектов нефтегазового комплекса.

Как так могло получиться — вопрос лично для меня открытый. На фоне этих 7,9 млрд, которые получит фактически неизвестно кто, 13,14 млн рублей на корпоративы — действительно мелочь.