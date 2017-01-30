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Россия подала иск в ВТО на антидемпинговую меру Евросоюза по стали

17:07 30.01.2017
Министерство экономического развития РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Министерство экономического развития РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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Россия обжаловала в ВТО антидемпинговую меру, введенную Евросоюзом в отношении некоторых продуктов российской металлургии, сообщает РИА Новости с ссылкой на Минэкономразвития.

Размер антидемпинговых пошлин составляет 18,7% для ОАО "ММК", 34% для ПАО "Северсталь", а для ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" и других компаний — 36,1%. Они были введены в августе 2016 года.

В ведомстве отметили, что поводом для иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные Европейской комиссией в ходе антидемпингового расследования.

Первая стадия процедуры разрешения споров в ВТО предполагает проведение консультаций между сторонами для поисков путей его урегулирования.

"Если в ходе консультаций такие пути найдены не будут, Россия сможет обратиться в ВТО с просьбой об учреждении третейской группы для рассмотрения спора", — пояснили в министерстве.

В ноябре 2016 года "Северсталь" и "Новолипецкий металлургический комбинат" также оспорили решение Еврокомиссии о введении пошлин на холоднокатаный прокат в Европейском суде общей юрисдикции. В компаниях это решение назвали неправомерным.

"Северсталь" в 2015 году продала 1,336 миллиона тонн холодного проката, в том числе 200-250 тысяч тонн европейским компаниям. НЛМК реализовал в 2015 году 1,446 миллиона тонн этой продукции, около 350 тысяч тонн поставили в страны Евросоюза.

Темы: Отношения России и стран Западной Европы, Отношения России с ВТО, Экономические санкции и эмбарго, Европейский союз (ЕС), Министерство экономического развития РФ
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30.01.2017, 17:18
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