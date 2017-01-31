В Кремле обеспокоились обострением ситуации в Донбассе

В Кремле «чрезвычайно обеспокоены» новым витком боевых действий на линии соприкосновения в восточной Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, Москва располагает достоверными данными, согласно которым «самостийные отряды» (не имеющие отношения к ВС Украины) попытались напасть на территорию, которая контролируется самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Однако «самостийные» отряды перешли линию соприкосновения при поддержке артиллерии ВС Украины. «Ополченцам Донбасса пришлось давать отпор в районе Авдеевки, пришлось отбивать занятую территорию», — сказал Песков, выразив сожаление о гибели людей с обеих сторон конфликта.

При этом Песков указал на то, что говорить о возможности Киева контролировать «самостийные» отряды «не приходится».

«Безусловно, подобные агрессивные действия при поддержке Вооруженных сил Украины подрывают цели и задачи реализации минских договоренностей. Они четко свидетельствуют о нежелании и неготовности украинского руководства и президента Украины Порошенко выполнять эти минские договоренности», — сказал пресс-секретарь президента.

Бои на линии соприкосновения возобновились 29 января. Украинские силовики 1912 раз открывали огонь по территории ДНР, заявлял заместитель командования армии самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин. Были повреждены 18 домостроений, сообщали в ДНР.

В связи с обострением ситуации Киев ввел в Авдеевке чрезвычайное положение. Кроме того, ВСУ заявили о восьми погибших и 31 раненом за 29 и 30 января.

В ДНР располагают другими данными. По словам Басурина, разведка ВС ДНР перехватила доклад начальника Генштаба ВСУ Муженко, в котором говорится «о реальных потерях украинских силовиков» за последние числа января. Они составили, по его словам, 78 убитых и 76 раненых.

В самой ДНР сообщили всего о четырех убитых ополченцах и семерых раненых за сутки боев, передает «Интерфакс».

Ранее из-за интенсивных боев на востоке Украины Петр Порошенко прервал визит в Германию. Кроме того, постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко направил генеральному секретарю организации Антониу Гутеррешу письмо, в котором потребовал от России «прекратить боевые действия на востоке Украины и соблюдать режим прекращения огня».