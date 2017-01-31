Иванов предложил ввести продуктовый «светофор»

В России может быть введена цветовая маркировка продуктов питания в зависимости от их полезности. Об этом в интервью «АиФ» рассказал спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Он пояснил, что на самые качественные и экологически чистые продукты будет наноситься зеленая маркировка. По наличию желтой маркировки потребитель определит, что перед ним более-менее полезный продукт. «Красный цвет – ешь, если нравится, но учти, что через какое-то время начнешь, например, толстеть», - цитирует издание чиновника. По его словам, идея уже обсуждается.

«Понятно, что творог или сметана без пальмового масла дороже. Но мы должны проинформировать людей и дать им право выбора», - добавил Иванов.

В то же время он отметил, что производители продуктов и владельцы магазинов могли бы несколько удешевить свои товары, отказавшись от лишней пластиковой упаковки, которая в разы увеличивает количество мусора.

