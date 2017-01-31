]]> ]]>
Главная В России Новости

Иванов предложил ввести продуктовый «светофор»

22:44 31.01.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

В России может быть введена цветовая маркировка продуктов питания в зависимости от их полезности. Об этом в интервью «АиФ» рассказал спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Он пояснил, что на самые качественные и экологически чистые продукты будет наноситься зеленая маркировка. По наличию желтой маркировки потребитель определит, что перед ним более-менее полезный продукт. «Красный цвет – ешь, если нравится, но учти, что через какое-то время начнешь, например, толстеть», - цитирует издание чиновника. По его словам, идея уже обсуждается.

«Понятно, что творог или сметана без пальмового масла дороже. Но мы должны проинформировать людей и дать им право выбора», - добавил Иванов.

В то же время он отметил, что производители продуктов и владельцы магазинов могли бы несколько удешевить свои товары, отказавшись от лишней пластиковой упаковки, которая в разы увеличивает количество мусора.
 

Темы: Россия, Борьба с распространением некачественных продуктов в России
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.02.2017, 01:34
Пацак

Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели! А когда нет цели — нет будущего!
01.02.2017, 01:03
чинделе

а нельзя просто писать состав продукта на упаковке КРУПНЫМИ БУКВАМИ и на видном месте? Вообще этот человек, как и на всех своих предыдущих должностях, совершенно не в теме. Впечатление от интервью- как малопродуктивная беседа с бабкой на лавочке.
01.02.2017, 00:39
кенто

Дополнить 4 сортом - на "Масле сливочном 72,5 %" ценой 36 и 29 рублей за упаковку ставить знак "череп и кости"
Все комментарии (6)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.