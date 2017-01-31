]]> ]]>
Главная В России Новости

Арестованных сотрудников ФСБ обвинили в сотрудничестве с США

18:37 31.01.2017
© KM.RU
© KM.RU
Материалы по теме:

Арестованные ранее по делу о государственной измене и хакерстве офицеры Федеральной службы безопасности (ФСБ) России обвиняются в сотрудничестве с ЦРУ США. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Один из собеседников агентства уточнил, что речь идет о начальнике отдела Центра информационной безопасности ФСБ Сергее Михайлове и его заместителе Дмитрии Докучаеве.

Он также отметил, что всего по делу отправлены под арест четыре человека, еще восемь проходят как соучастники. Обвинение также предъявлено только четверым, а остальные могут перейти в разряд свидетелей.

Другой собеседник агентства отметил, что «темы хакерских атак и предательства как бы накладываются друг на друга по делу, но не пересекаются». Одни фигуранты занимались сотрудничеством с иностранной разведкой, другие – хакерскими атаками. Их связывало знакомство друг с другом, принадлежность к сере информбезопасности и отношение к высоким технологиям.

Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года был арестован журналист Владимир Аникеев, который считается организатором хакерской группы «Шалтай-Болтай». Она занималась взломом электронных почтовых ящиков российских чиновников и публикацией их переписки или продажей информации. По сведениям СМИ, к данным преступлениям имеет экс-начальник отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов, а также упомянутые офицеры ФСБ
 

Темы: Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США, Россия, Расследование преступлений в России, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.01.2017, 23:50
Гость: No name

Так сша же -партнеры. Как так?
31.01.2017, 22:21
Гость: SL

Им есть на кого равняться.
31.01.2017, 21:58
Гость: ***

А,что ожидать от катающихся на "меринах"лейтенантах ФСБ,половина и так давно "на крючке"у "друзей и партнеров".
Все комментарии (11)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.