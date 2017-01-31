Арестованных сотрудников ФСБ обвинили в сотрудничестве с США

Арестованные ранее по делу о государственной измене и хакерстве офицеры Федеральной службы безопасности (ФСБ) России обвиняются в сотрудничестве с ЦРУ США. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Один из собеседников агентства уточнил, что речь идет о начальнике отдела Центра информационной безопасности ФСБ Сергее Михайлове и его заместителе Дмитрии Докучаеве.

Он также отметил, что всего по делу отправлены под арест четыре человека, еще восемь проходят как соучастники. Обвинение также предъявлено только четверым, а остальные могут перейти в разряд свидетелей.

Другой собеседник агентства отметил, что «темы хакерских атак и предательства как бы накладываются друг на друга по делу, но не пересекаются». Одни фигуранты занимались сотрудничеством с иностранной разведкой, другие – хакерскими атаками. Их связывало знакомство друг с другом, принадлежность к сере информбезопасности и отношение к высоким технологиям.

Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года был арестован журналист Владимир Аникеев, который считается организатором хакерской группы «Шалтай-Болтай». Она занималась взломом электронных почтовых ящиков российских чиновников и публикацией их переписки или продажей информации. По сведениям СМИ, к данным преступлениям имеет экс-начальник отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов, а также упомянутые офицеры ФСБ

