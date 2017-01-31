СМИ сообщили о проведении ФСБ обыска в Эрмитаже

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России производят изъятие документов в Государственно Эрмитаже в Санкт-Петербурге. По сведениям сайта Fontanka.ru, это может быть связано с госконтрактом на строительство второй очереди нового фондохранилища Эрмитажа.

Кроме того, корреспондентам интернет-издания стало известно, что проводимое правоохранителями мероприятие может коснуться заместителя директора музея по строительству Михаила Новикова. Однако комментарии у руководства и пресс-службы Эрмитажа им получить не удалось.

Согласно сообщению на сайте музея, оперативное мероприятие проводится в помещениях Реставрационно-хранительского центра «Старая Деревня». Никто из сотрудников Эрмитажа в нем не задействован, каких-либо документов в распоряжении музея нет.

Отмечается также, что Эрмитаж не располагает информацией о поводах процессуальной проверки, поскольку представители ФСБ никаких объяснений не дали.

Ранее сообщалось, что столичная компания «Мехстройтранс» в прошлом году получила около миллиарда рублей аванса на строительство фондохранилища. При этом работы велись со значительным отставанием от графика. В Эрмитаже заявили, что это не критично, а с компанией достигнута договоренность о повышении темпов работ. Fontanka.ru отмечает, что именно 31 января Московский арбитражный суд должен был рассматривать иск о признании «Мехстройтранса» банкротом и о назначении арбитражного управляющего.

