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СМИ сообщили о проведении ФСБ обыска в Эрмитаже

20:06 31.01.2017
Фото Dezidor с сайта wikimedia.org
Фото Dezidor с сайта wikimedia.org
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России производят изъятие документов в Государственно Эрмитаже в Санкт-Петербурге. По сведениям сайта Fontanka.ru, это может быть связано с госконтрактом на строительство второй очереди нового фондохранилища Эрмитажа.

Кроме того, корреспондентам интернет-издания стало известно, что проводимое правоохранителями мероприятие может коснуться заместителя директора музея по строительству Михаила Новикова. Однако комментарии у руководства и пресс-службы Эрмитажа им получить не удалось.

Согласно сообщению на сайте музея, оперативное мероприятие проводится в помещениях Реставрационно-хранительского центра «Старая Деревня». Никто из сотрудников Эрмитажа в нем не задействован, каких-либо документов в распоряжении музея нет.

Отмечается также, что Эрмитаж не располагает информацией о поводах процессуальной проверки, поскольку представители ФСБ никаких объяснений не дали.

Ранее сообщалось, что столичная компания «Мехстройтранс» в прошлом году получила около миллиарда рублей аванса на строительство фондохранилища. При этом работы велись со значительным отставанием от графика. В Эрмитаже заявили, что это не критично, а с компанией достигнута договоренность о повышении темпов работ. Fontanka.ru отмечает, что именно 31 января Московский арбитражный суд должен был рассматривать иск о признании «Мехстройтранса» банкротом и о назначении арбитражного управляющего.
 

Темы: Россия, Санкт-Петербург, Музеи в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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