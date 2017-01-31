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В ДНР сообщили о перехваченном докладе Порошенко по потерям в Донбассе

10:30 31.01.2017
© KM.RU, Ника Батхен
© KM.RU, Ника Батхен
Сюжет: Противостояние на Украине 2013-2016

Около 80 украинских силовиков погибли и более 70 получили ранения за последние два дня в Донбассе, заявили в Минобороны самопровозглашенной ДНР, передает РИА Новости.

Как сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, такие цифры содержатся в докладе начальника украинского Генштаба Виктора Муженко, который перехватила разведка ДНР.
"Согласно материалам, которыми мы располагаем, в моргах и военных медицинских учреждениях Украины находятся: морг в городе Селидово — 29 тел, морг города Красноармейск — 41 тело, военный госпиталь в Часов Яре — 60 раненых, 66-й военный медицинский госпиталь "Новый труд" — восемь погибших и 14 раненых", — рассказали журналистам в Минобороны ДНР.

В ведомстве добавили, что потери украинские силовики понесли в результате попыток прорыва позиций ополченцев 29 и 30 января.

В понедельник власти ДНР сообщили об обострении ситуации в Донбассе: более десяти украинских силовиков были убиты во время очередной попытки атаковать позиции ополчения. При этом Киев обвинил в попытке штурма представителей самопровозглашенной республики.
Из-за боевых действий была повреждена линия электропередач, питающая Авдеевский коксохимический завод и сам город. По данным коммунальщиков, также была обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения.

Темы: ДНР, ЛНР, Донбасс, Противостояние на Украине 2013-14, Ситуация на Украине, Противостояние на Украине 2013-2016
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Комментарии читателей
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31.01.2017, 20:22
Гость: стрелка обратки

Сложи жертвы "Курска",Дубровки,погибших под обломками московских домов, жертв школы в Беслане,утонувших в Крымске,жертвы Донбасса + Моторолу+Болотова и получишь результат огромнейшей работы "народной" власти.
31.01.2017, 18:46
Гость: *

"Курск" хотя бы достали со дна, а кто "достанет" Пашинского, вывозившего с майдана винтовку с оптикой и глушителем и стрелка? А Парубия, по поводу стрельбы из подконтрольного ему здания? На майдане положили людей поболе, чем было в "Курске"! И если б это был только майдан...
Короче, неуклюжая попытка перевести стрелки пролетела, как "безвиз" над майдаунами.
31.01.2017, 17:13
Гость: Пшик

Боевики отказались соблюдать режим "тишина" и не захотели забирать тела своих погибших.
Оккупантов не останавливают даже собственные потери, которые они понесли в результате попыток захвата украинских позиций", - сказано в сообщении.
Несмотря на это, командование сил АТО предложило противоположной стороне обеспечить 31 января соблюдение режима "тишина".
"Целью указанного было дать возможность российско-оккупационным войскам осуществить поиск и эвакуацию тел своих погибших в этом районе боевых действий. Об указанном было заранее проинформировано российскую сторону СЦКК установленном порядке. Однако, противоположная сторона данный акт гуманности проигнорировала, чем еще раз показала свое истинное отношение к людям, которые воюют на стороне российско-оккупационных войск", - отметили в сообщении.
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