В ДНР сообщили о перехваченном докладе Порошенко по потерям в Донбассе

Около 80 украинских силовиков погибли и более 70 получили ранения за последние два дня в Донбассе, заявили в Минобороны самопровозглашенной ДНР, передает РИА Новости.

Как сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, такие цифры содержатся в докладе начальника украинского Генштаба Виктора Муженко, который перехватила разведка ДНР.

"Согласно материалам, которыми мы располагаем, в моргах и военных медицинских учреждениях Украины находятся: морг в городе Селидово — 29 тел, морг города Красноармейск — 41 тело, военный госпиталь в Часов Яре — 60 раненых, 66-й военный медицинский госпиталь "Новый труд" — восемь погибших и 14 раненых", — рассказали журналистам в Минобороны ДНР.

В ведомстве добавили, что потери украинские силовики понесли в результате попыток прорыва позиций ополченцев 29 и 30 января.

В понедельник власти ДНР сообщили об обострении ситуации в Донбассе: более десяти украинских силовиков были убиты во время очередной попытки атаковать позиции ополчения. При этом Киев обвинил в попытке штурма представителей самопровозглашенной республики.

Из-за боевых действий была повреждена линия электропередач, питающая Авдеевский коксохимический завод и сам город. По данным коммунальщиков, также была обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения.