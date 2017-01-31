Компания Ротенберга построит железнодорожные подходы к Керченскому мосту

ООО "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга определено единственным исполнителем работ, закупку которых осуществляет Росжелдор (заказчик проекта), по разработке рабочей документации и выполнению строительно-монтажных работ по строительству железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив, передает ТАСС.

Соответствующее распоряжение от 26 января 2017 года подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. При этом отмечается, что работы будут проведены в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года".

Согласно подписанному распоряжению, общая цена контракта составляет 16 млрд 947,2 млн рублей. При этом компания должна обеспечить "выполнение предусмотренных контрактом работ в полном объеме без увеличения общей цены контракта".

"Стройгазмонтажу" предстоит построить двупутную железную дорогу к мосту протяженностью 18 км к 1 августа 2019 года (начало временной эксплуатации линии) и полностью завершить работы к 1 декабря 2019 года.



