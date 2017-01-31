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Компания Ротенберга построит железнодорожные подходы к Керченскому мосту

12:16 31.01.2017
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

ООО "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга определено единственным исполнителем работ, закупку которых осуществляет Росжелдор (заказчик проекта), по разработке рабочей документации и выполнению строительно-монтажных работ по строительству железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив, передает ТАСС.

Соответствующее распоряжение от 26 января 2017 года подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. При этом отмечается, что работы будут проведены в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года".

Согласно подписанному распоряжению, общая цена контракта составляет 16 млрд 947,2 млн рублей. При этом компания должна обеспечить "выполнение предусмотренных контрактом работ в полном объеме без увеличения общей цены контракта".

"Стройгазмонтажу" предстоит построить двупутную железную дорогу к мосту протяженностью 18 км к 1 августа 2019 года (начало временной эксплуатации линии) и полностью завершить работы к 1 декабря 2019 года.


 

Темы: Крым, Строительство и реконструкция дорог в России, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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31.01.2017, 20:32
С

Да уважаемому д.ф.-м.н. глубоко нас...ть на всех. И На Российских ватников и на Эстонских.. Ну ни как он на этом сайте не может их вразумить на дела великие. И изжога мучает, что ватники за и для него ну ни как не хотят вилы брать супротив супостата. А уж он такой супер умный и во всем обеспеченый так за ватников испереживался, что про науку позабыл. Ну да конечно-за посты больше платят, чем за научные труды, которые между выкладок на КМ успевает написать. Да! Нет сейчас Преображенских. Есть Дфэмээны.
31.01.2017, 20:18
Сигареты "Дружок"

Ротнеберг и Сельдерей, что ни овощ, то русак.
31.01.2017, 19:35
А вы знаете

какая сейчас напряженная ситуация на Донбассе?
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