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В РЖД задумались об увеличении срока предпродажи билетов

20:00 1.02.2017
Фото с сайта rzd.ru
Фото с сайта rzd.ru
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ОАО «РЖД» планирует в очередной раз увеличить срок предварительной продажи билетов на поезда дальнего следование. Об этом на заседании Совета федерации заявил глава компании Олег Белозеров, сообщает RNS.

По его словам, в ближайшее время срок предпродажи билетов может быть увеличен до 90 суток. Он также допустил возможность покупки билетов пассажирами и за 120 суток до даты поездки. Это позволит людям заранее планировать летний отдых, пояснил Белозеров.

В прошлый раз срок предварительной продажи билетов на поезда дальнего следования был увеличен с 45 до 60 суток в конце прошлого года.
 

Темы: Россия, Железнодорожный транспорт в России, ОАО «Российские железные дороги»
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Комментарии читателей
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01.02.2017, 22:45
SaloWey

Пусть чехлят своих железных коней. Битву с летунами они проиграли!
Надо было давно все ресурсы ЖД пускать на строительство скоростной желдороги до Сочи с остановками в Воронеже, Ростове, Краснодаре. Кому нужен этот стучащий, дорогущий, морально устаревший вид пассажирского транспорта!
01.02.2017, 21:31
Очень удобно: деньги взял,

а там и возить может быть не придется, все можно употребить на шубохранилища.
01.02.2017, 21:22
ВВВ

Увеличение срока предпродажи билетов? Это значит, что... денег нет!
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