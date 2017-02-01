В РЖД задумались об увеличении срока предпродажи билетов

ОАО «РЖД» планирует в очередной раз увеличить срок предварительной продажи билетов на поезда дальнего следование. Об этом на заседании Совета федерации заявил глава компании Олег Белозеров, сообщает RNS.

По его словам, в ближайшее время срок предпродажи билетов может быть увеличен до 90 суток. Он также допустил возможность покупки билетов пассажирами и за 120 суток до даты поездки. Это позволит людям заранее планировать летний отдых, пояснил Белозеров.

В прошлый раз срок предварительной продажи билетов на поезда дальнего следования был увеличен с 45 до 60 суток в конце прошлого года.

