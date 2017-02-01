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СМИ сообщили о принятии решения повысить пенсионный возраст

09:26 1.02.2017
Пенсионерки © KM.RU, Илья Шабардин
Пенсионерки © KM.RU, Илья Шабардин
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Правительство решило повысить пенсионный возраст, однако не определилось с основными параметрами: до какой границы его поднять и когда открыто сообщить об изменениях, пишет газета "Известия".

"Сам вопрос о повышении уже концептуально решен", — приводит издание слова источника, близкого к правительству.
При этом в пресс-службе Минтруда эту информацию опровергли. Секретарь вице-премьера Ольги Голодец, которая курирует социальный блок, также заявила, что окончательного решения еще нет.

Собеседник газеты рассказал, что сейчас прорабатываются вопросы о том, насколько повысить возраст и какие категории граждан затронут изменения. По словам источника, объявить об этом решении могут уже в 2018 году, когда будет сформировано новое правительство.

"Известия" отмечают, что окончательного решения по параметрам реформы нет, однако существуют несколько основных проектов. Так, один из них предполагает повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 — для мужчин. Другой вариант — сравнять его для женщин и мужчин на уровне 63 лет.

Кроме того, по данным газеты, социальный блок правительства подготовил предложение повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, а для мужчин — до 65. При этом публично представители соцблока выступают против перемен.
Вопрос о повышении пенсионного возраста в России обсуждается не первый год. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.

Темы: Пенсионная реформа в России, Пенсионный фонд РФ
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Комментарии читателей
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01.02.2017, 13:24
Гость: Zahar Van Helsing

Лимита, работы по вузовским, заводским специальностям вообще нет и для многих, не только для "молодёжки". Сварщики, шофера ещё требуются, но сварщиком не каждый сможет работать, надо учиться и нужен талант, как в хоккее с мячом. Пусть "молодёжка" учится на полицаев или отделочников, реставраторов, там хорошая зарплата.
01.02.2017, 13:15
Гость: текущий момент

ввожу в курс делов - рабочие места при демократии вы должны создавать себе сами,а выбранные вами господа будут посмотреть если и разрешить то за какой откат
01.02.2017, 12:14
Гость: Потому что

За вынесение вопросов на референдум в России полагается тюремный срок,как Юрию Мухину.
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