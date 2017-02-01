В РПЦ призвали «не истерить» по поводу передачи Исаакия

Глава отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии протоиерей Александр Пелин попросил прекратить истерику по поводу решения властей северной столицы передать Исаакиевский собор РПЦ.

Он заявил, что путем «ругани на площадях» такие вопросы не решаются. Передача храма будет осуществляться в соответствии с дорожной картой. «И будет привлекаться совершенно профессиональная музейная общественность, никто от нее отказываться не собирается, никто никого никуда не выгоняет. И не нужно тут, понимаете, истерить», - цитирует протоиерея РИА Новости.

Пелин заявил, что между РПЦ и музейным сообществом нет никакого конфликта. По его мнению, ситуацию вокруг передачи собора пытаются расшатать некие политические силы, которые считают своей главной задачей дестабилизировать политическую обстановку в стране.

Некоторое время назад стало известно, что власти Санкт-Петербурга решили передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ на 49лет. Петиция против этого решения набрала коло 200 тысяч подписей, в Петербурге периодически проходят немногочисленные акции протеста. Противники передачи собора считают, что он утратит свою музейную функцию, а доступ граждан в него будет ограничен.

