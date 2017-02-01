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В РПЦ призвали «не истерить» по поводу передачи Исаакия

20:45 1.02.2017
Исаакиевский собор. Фото с сайта wikipedia.org
Исаакиевский собор. Фото с сайта wikipedia.org
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Глава отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии протоиерей Александр Пелин попросил прекратить истерику по поводу решения властей северной столицы передать Исаакиевский собор РПЦ.

Он заявил, что путем «ругани на площадях» такие вопросы не решаются. Передача храма будет осуществляться в соответствии с дорожной картой. «И будет привлекаться совершенно профессиональная музейная общественность, никто от нее отказываться не собирается, никто никого никуда не выгоняет. И не нужно тут, понимаете, истерить», - цитирует протоиерея РИА Новости.

Пелин заявил, что между РПЦ и музейным сообществом нет никакого конфликта. По его мнению, ситуацию вокруг передачи собора пытаются расшатать некие политические силы, которые считают своей главной задачей дестабилизировать политическую обстановку в стране.

Некоторое время назад стало известно, что власти Санкт-Петербурга решили передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ на 49лет. Петиция против этого решения набрала коло 200 тысяч подписей, в Петербурге периодически проходят немногочисленные акции протеста. Противники передачи собора считают, что он утратит свою музейную функцию, а доступ граждан в него будет ограничен.
 

Темы: Россия, Санкт-Петербург, Православная церковь в России, Общественно-политическая жизнь в России, Охрана памятников истории культуры и архитектуры в России, Правительство Санкт-Петербурга
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Комментарии читателей
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02.02.2017, 00:20
Малюта Скуратов

Сгнил народишко, много работы..
01.02.2017, 23:50
О как-пытаются расшатать

некие политические силы.

При том что даже не все верующие в восторге от этой передачи, не говоря об обычных людях.
РПЦ теряет свое лицо , явив обществу лицемерие, гордыню и стяжательство.
01.02.2017, 23:36
И ещё я не понимаю

почему И. Христос, как всем известно из рассказов его соратников, ничего в собственности не имел и призывал своих последователей не быть стяжателями, мздоимцами, а современные его последователи, т.н. христиане, постоянно что-то стяжают, попрошайничают себе на пропитание с маслом, икоркой, мальчиками и девочками? Они что без злата, масла и икры не в состоянии верить и молиться? Или они, как дикари с жертвоприношениями, считают, что их идол будет к ним более расположен, если они будут ходить с золотыми цепями и крестами в локоть толщиной, с сальными губами и глазами, вымогая последние копейки у старушек и миллионы у бандюганов?
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