Роспотребнадзор предложил штрафовать за ввоз санкционных продуктов

Роспотребнадзор предложил законопроект, предусматривающий введение штрафов за хранение и перевозку санкционных товаров. Документ размещен на официальном портале правовой информации России, передает РИА Новости.

Изменения хотят ввести в статью 14.2 Кодекса об административных правонарушениях. Согласно законопроекту, за "реализацию, хранение и транспортирование товаров, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации" граждане будут оштрафованы на сумму от трех тысяч до пяти тысяч рублей. При этом должностным лицам может быть предъявлен штраф в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, а юридическим лицам — от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Также для всех случаев предусмотрена возможность конфискации продукции.

Президент РФ Владимир Путин в конце июля 2015 года подписал указ об уничтожении начиная с 6 августа того же года продуктов, запрещенных к ввозу в страну в рамках продовольственного эмбарго. В соответствии с распоряжением правительства, такое продовольствие может уничтожаться любым законным способом. К концу 2016 года Россельхознадзор уничтожил почти 9 тысяч тонн продуктов.