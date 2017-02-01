Минобороны России проконтролирует учения НАТО в Черном море

Российские военные будут контролировать маневры кораблей НАТО в Черном море. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает «Интерфакс».

«Вы знаете о том, что на учения в Черное море вошла и продолжает входить большая группировка кораблей. Решением Генерального штаба и командующего Южным военным округом все действия по контролю за заходом этой группировки и ее работой в Черном море, естественно, приняты», - сообщил он на селекторном совещании в ведомстве.

Министр выразил надежду, что маневры НАТО пройдут «в максимально безопасной среде» и без вызовов в отношении России. При это он подчеркнул, что Минобороны к ним готово.

Военно-морские учения НАТО под названием «Щит моря» пройдут с 1 по 10 февраля. В них участвуют Болгария, Греция, Испания, Канада, Румыния, США, Турция и Украина. В общей сложности в маневрах задействованы 16 кораблей, одна подводная лодка, 10 самолетов и порядка трех тысяч военнослужащих.

