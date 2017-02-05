Яблоко раздора им. Ельцина

В гибридной войне США против России Ельцин–Центр стал вещественным олицетворением умышленного разрушения системы ориентиров и ценностей российской нации

Многолетняя идеологическая диверсия в СМИ под личиной «свободы слова» приобрела материальное очертание, в котором воплощено вымышленное историческое и культурное убожество России, на фоне полного отрицания конструктивного и позитивного вклада в мировую историю и культуру.

Например, ни слова о том, как Советская Россия разрушила колониализм, разгромила фашизм, повлияла на искоренение расизма и стала примером невиданного в истории человечества социального прогресса! Впрочем, причинно-следственная связь такова, что именно грандиозный позитивный вклад России в историю человечества и является главной целью на уничтожение, в первую очередь, в памяти россиян.

Одним из средств достижения этой цели является комплекс неполноценности как концепция психического развития нации. Эта концепция неизбежно приведет к размыванию внутреннего стержня, менталитета народа, основанного на чувствах справедливости, самоуважения, самосохранения… Что, в свою очередь, окончательно приведет к критическому ослаблению государства, до сих пор не восстановившемуся после огромного количества экономических, политических и социальных ушибов Ельцина.

Еще одно средство — популяризация безумия или дерационализация сознания. Способности конструктивного анализа, логического мышления и критического взгляда, недостаточно еще развитые у школьников как целевой аудитории Ельцин–Центра (ЕЦ), подвергаются агрессивной атаке из смеси передергиваний, подтасовок, искажений, фальсификаций и лжи. Все это разбавляется и прикрывается играми, мастер-классами, всевозможными выставками…

ЕЦ — своеобразный «Диснейленд» наоборот, где целью развлечения и досуга является не радость и удовольствие, а деструктивное воздействие на сознание.

Так и хочется сказать: «Не пей из копытца — козленочком станешь». Ведь именно безумие граждан, разрушающих собственную страну, является сегодня самым совершенным оружием, которое разработали и применяют США. Важным моментом в такой форме агрессии является отсутствие у жертвы формального повода для ответного удара, ведь разрушители – свои же граждане.

Своим появлением ЕЦ доказывает, что Россия сегодня абсолютно беспомощна перед самой неприкрытой, самой циничной ложью, навязанной злой волей Запада. Это стало возможным после многих лет скрытой работы научно-завуалированного обмана, размывающего принципы, символы, нормы общественного поведения и порядка.

«Плюрализм мнений» при Горбачеве и «свобода слова» при Ельцине, в колониальном варианте, сделали свое черное дело — люди привыкли ко лжи и оскорблениям настолько, что не воспринимают их таковыми.

Негативное толкование исторических событий и роли великих лидеров страны либеральными журналистами и общественниками, художественное глумление деятелей бескультурья, издевательства юмористов (постсоветский КВН, «Камеди клаб», «Уральские пельмени») и прочие действия враждебных сообществ и институтов привели к убыванию здравого смысла и снижению волевой активности населения. Поэтому против ЕЦа (как и пятой колонны, в целом) нет системного широкого протеста.

Люди просто не понимают, какой токсичный клин вбил Запад в мировоззренческую и территориальную целостность России.

Эта ложь, эта концентрированная (по выражению Н. Михалкова) «мерзость» в идеологически-русофобском виде должна была появиться раньше, в продвигаемом долгие годы США музее «сталинских (коммунистических) репрессий». По аналогии с музеями «голодомора» на Украине и «оккупации» в Грузии.

Многие американские представители влиятельных политических кругов, посещавших Россию, имели задание от ЦРУ ввернуть в интервью российским либеральным СМИ мысль о таком музее, с тщательно выстроенной ложной логикой. Например, «если Россия построит музей таких-то репрессий и будет водить туда школьников, то она станет более цивилизованной»… Даже в такое могут поверить люди, после трех десятков лет агрессивного разрушения здравого смысла! Поверили же граждане Украины в «голодомор», устроенный им русскими, который, на самом деле, Запад устроил Советской России.

Теперь и мы должны верить, а многие уже поверили, что 37-й год был прихотью Сталина, а не вынужденной тяжелой мерой перед готовившейся Западом войной, и что Ельцин был каким-то «освободителем», а не всего лишь проходной пешкой в «Большой игре» по развалу СССР, затем и России.

Почти все возможные формы клеветы, фальсификаций, дезинформаций, демонизаций и пр., все психологические, исторические и социальные разрушительные технологии, разработанные для музея каких-то репрессий, применены в ЕЦе.

Не мытьем, так катаньем Запад своего добился. Теперь остается ждать результата. Ведь екатеринбургские школьники, которых загоняют в ЕЦ местные чиновники (приведенные к власти на имитации помощи наркозависимым) – это будущие зомбированные майданные скакуны и каратели.

Отказ государства от контроля интеллектуального, культурного и информационного пространства приведет к безумию граждан. Такому, например, как на Украине. Можно сколько угодно совершенствовать армию, но главное — чьи команды она будет выполнять. В кого теперь стреляет украинская армия? На чьей она стороне?

Кого расстреливали российские военные в 93-м году, в Доме правительства? На чьей стороне они были? Как выяснилось, на стороне тех, кто поддержал международный терроризм в Чечне; кто предал Милошевича и Каддафи; кто был против поддержки Асада и борьбы с террором в Сирии; кто выступал против воссоединения Крыма с Россией; кто поддержал украинских нацистов; кто подверг страну экономическим реформам-диверсиям; кто требует сегодня продолжения и усиления западных санкций; кто утверждает, что терроризм родился в России; кто оболгал и извратил историю нашей страны; кто, наконец, гуманитарную катастрофу, вызванную переворотом 91-го года, и колонизацию России называет победой и освобождением…

На чьей стороне будут наши военные в будущем, если сегодня их семьи и остальное население посещают ЕЦ, изучают Солженицыных в школе и смотрят «российские» фильмы и спектакли, а завтра к власти придет очередной Ельцин или Горбачев?

Какую же, на самом деле, роль сыграл Ельцин в нашей истории? Какова настоящая, экологически чистая, правда о нем, а не либеральная, генномодифицированная?

Ельцин оказался случайной фигурой в чужой игре. Он подошел разработчикам переворота по психологическому портрету, в котором, видимо, были такие критерии, как цинизм и глупость, честолюбие и управляемость… Он не был сознательным предателем своей страны, просто поддался горбачевской антисоветской пропаганде, полез наверх и стал ширмой для врагов — нечаянным агентом Запада.

Увеличило разрушительный эффект то, что его принимали за своего и долго не били тревогу. Настолько долго, что до сих пор не ясно, чем все кончится. Его использовали как другого, невменяемого агента – Порошенко. Их правления очень похожи и поражают скоростью грабежа государства, падения экономики, обнищания населения, потерей территорий и войной, а также – формой прихода к власти, с помощью переворота. Удивляет эффективность человеконенавистнической технологии США управлять «правлением» Ельциных и Порошенок!

Теперь понятно, что Ельцин не мог ничего сам возглавлять и планировать, за него все делали западные спецслужбы.

Подтолкнули, подмогли, расхвалили, в кресло усадили. Все ради одного – уничтожать будущую Россию, которую он должен был получить после подготовленного Горбачевым развала СССР. И Ельцин практически справился с поставленной задачей, только случай помешал – алкоголизм, заставивший раньше срока покинуть пост, и ошибка ЦРУ в выборе преемника.

Вероятны две причины той ошибки: либо преемник был слишком глубоко законспирированным патриотом, вплоть до реального раздвоения личности, из которого, возможно, до сих пор не вышел до конца; либо Запад рано констатировал клиническую смерть России, недооценив возможность ее загадочного организма выкарабкаться из запущенного паталогического круга, ведущего к неизбежному фатальному исходу, и не уделил должного внимания выбору «технического» преемника.

Результаты президентства Ельцина были столь катастрофичны, что спустя 17 лет труда одного из самых сильных лидеров в истории России страна не оправилась даже наполовину. Именно эту катастрофу, сопровождавшуюся большой кровью, пытается скрыть либеральная группировка, во главе с западом, невероятной по масштабу ложью (сравнимой, разве что, с ложью об СССР как «империи зла»).

Эта невероятная ложь ЕЦа еще и усилена «величием» его архитектурного комплекса, многомерностью пропаганды и количеством вовлеченного в его функционирование кадров. Грандиозное детище последователей Геббельса!

Какой школьник сможет остаться при своем хрупком мнении и сохранить ростки уважения к Родине после посещения этого Рейхстага русофобии? Плохи дела государства российского, если врагам уже нет необходимости маскировать свою разрушительную деятельность по перепрограммированию культурного гена россиян, достаточно натренинговать своих адептов, лицемерно и последовательно ложь называть правдой, а еще лучше — верить в ложь, как в правду.

Склонность людей к вере в ложь — главный принцип гибридной войны.

Пропагандируемая, например, ЕЦом «Свобода», которую «первый президент» якобы принес России, была таким же фальшивым мотивом (прикрытием), как пришпандоренное к украинской «революции» «достоинство». Реальной же причиной развала СССР было стремление США к мировому господству, а также алчность и зависть к частному богатству капиталистов тогдашней советской «элиты», которые ЦРУ умело подогрело и использовало в операции уничтожения глобального конкурента.

Все вышеперечисленное, а также невиданное обнищание народа и государства, невиданный разгул бандитизма и коррупции, невиданная социальная и демографическая катастрофа, невиданное уничтожение целых отраслей народного хозяйства и мн. мн. др. должно быть представлено в музее Ельцина как цель и результат его правления, если действительно говорить о правде.

Лучше было бы упразднить рукотворную ложь, чтобы не позволять ей плодить новые ряды вечно агрессивной пятой колонны. Ведь масштаб приемов и форм воздействия ЕЦа на посетителей доказывает преднамеренность создания его как проекта насильственного ввода в заблуждение.

Если невозможно упразднить по какой-то причине, то, к примеру, в качестве уступки лицемерно навязываемому «примирению» сделать правдивую, объективную экспозицию о деяниях Ельцина, с научным подходом к музейному делу, как это принято в независимых государствах, на половине нынешних площадей ЕЦа.

Если этого не сделать, то «примирение», к которому призывают критиков ЕЦа, будет выглядеть как призыв к жертве — без вынесения обвинительного решения суда, СМИРИТЬСЯ с преступлением и принять переквалификацию насилия в благодеяние. То есть предлагается совершить над жертвой еще одно насилие, но уже ей самой. Страшная вещь – наука, в данном случае психология, когда она в руках преступников из США!

Люди запутаны и не понимают, что примирение с самим раздором невозможно, так как он не останавливается, не встретив сопротивления, а усиливается и ускоряется, как, например, холера или терроризм.

«Примириться» с тем, как представлена в ЕЦе история России, значит констатировать, что душа ее – при смерти. А физическая оболочка, сама по себе, долго не живет.

Пример Украины – яркое тому подтверждение. Как только остатки несчастных граждан Украины «примирятся» с насилием — с декоммунизацией, с украинизацией по-бандеровски, то душа ее окончательно отцепится от тела и отлетит. После этого, в лучшем случае, Украина разложится на куски без тотального распространения братоубийственного кровопролития по всей территории.

Обратите же внимание, как в России после первой проверки беспомощности реакции на появление ЕЦа (центра раздора) по команде мировой элиты раздались призывы — из тех еще темных углов! — к десталинизации и демавзолеизации. Это еще раз доказывает, что примирение с раздором — невозможно. Нас будут добивать.

Нас уже начали убивать на Украине за русскоязычность, только потому, что мы терпели и не боролись яростно с дискриминацией «наших» в Прибалтике. Своим четвертьвековым бездействием («примирением») мы дали врагам основание для перехода на следующую ступень плана по уничтожению России – насильственное неораспространение дикой русофобии на весь Запад, по прибалтийской технологии, массированная экономическая агрессия и начало физического истребления русских и идейных русскоязычных на Украине.

После «примирения» с Нравственным убийством, к которому относится появление ЕЦа и вероятная, в ближайшем будущем, десталинизация и декоммунизация, последует физическое уничтожение людей уже на территории России.

Эта попытка будет мощнее и эффективнее тех, что мы уже видели, потому что безыдейные, безнравственные люди не имеют принципов, способных предотвратить кровопролитие, и воли – остановить его.