Потерянные калории: где в России экономят на детском питании?

Для детей дошкольного возраста полноценное питание – залог здорового развития. Но далеко не во всех детских садах России об этом заботятся должным образом

Тревожные новости постоянно приходят из разных концов страны. В конце января в Мордовии обнаружились нарушения в детском саду «Рябинка» в Ардатовском районе: при экспериментальном взвешивании порций выяснилось, что их масса существенно ниже нормы. Также в рационе детей полностью отсутствует говядина, свинина и баранина. В одном из самарских детсадов прокуратура во время недавней проверки зафиксировала значительное уменьшение порций, например, вес первого блюда вместо обещанных 250 грамм составил только 157 грамм. В Копейске представители Роспотребнадзора всерьез обеспокоены тем, что калорийность проб, отобранных в детских садах, снижается: в 20 пробах из 33 она не соответствует требованиям нормативных документов. А в Новокузнецке родители и вовсе заметили, что свежее мясо в детском питании заменяют консервами.

В чем причина подобных нарушений? В первую очередь это отсутствие должного контроля со стороны руководства и персонала детсадов. Речь идет и о плохой работе поваров, которые не соблюдают технологию приготовления блюд, и о качестве самих продуктов, которые должны проходить тщательную проверку, прежде чем попасть на стол к детям.

Однако в некоторых регионах проблема гораздо серьезнее и кроется в недостаточном финансировании. Например, в Новокузнецке в городском бюджете просто не хватает средств на дошкольные учреждения, а родители не готовы полностью оплачивать пребывание ребенка в детском саду – это 5448 рублей в месяц вместо 1600–2000 рублей, которые они платят сейчас.

Однако опыт других городов показывает, что выход из сложившейся ситуации есть. В Москве уже несколько лет питанием в дошкольных учреждениях занимаются крупные комбинаты, которые могут обеспечить тщательный контроль качества блюд. СанПиН здесь соблюдают строго: 1800 калорий в день, содержание белков, жиров, углеводов – все по граммам. Сотрудничество с местными производителями позволяет комбинатам снижать себестоимость блюд без потери качества.

Примеру столицы следуют и другие регионы, например, в волгоградских дошкольных учреждениях теперь приготовлением еды также занимается комбинат питания. Для родителей, которые сомневались в эффективности новой системы, в детских садах Волгограда провели Дни открытых дверей и дегустации – все остались довольны. А некоторые блюда так понравились детям, что они даже просят родителей готовить их дома, «как в садике».

