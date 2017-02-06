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СМИ назвали основного кандидата на должность посла России в США

13:47 6.02.2017
Фото с сайта wikipedia.org
Фото с сайта wikipedia.org
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Замглавы МИД России Анатолий Антонов является основным кандидатом на должность российского посла в США, пишет Коммерсант в понедельник со ссылкой на четыре источника в российских госструктурах.

28 декабря 2016 года президент Владимир Путин назначил господина Антонова, на тот момент занимавшего пост замминистра обороны РФ, заместителем главы МИД РФ Сергея Лаврова. В Минобороны Анатолий Антонов курировал международное сотрудничество, а перейдя в МИД, стал заниматься вопросами военно-политической безопасности. Однако собеседники "Ъ" говорят, что в ближайшие месяцы он может отправиться послом в Вашингтон.

Назначить господина Антонова, считающегося сторонником жесткой линии в отношении Запада, главой российской дипмиссии в США, в Кремле решили в начале осени 2016 года. Тогда в Москве исходили из того, что, скорее всего, на президентских выборах в США победит Хиллари Клинтон, а значит, двусторонние отношения будут оставаться напряженными. Но хотя президентом стал Дональд Трамп, у Анатолия Антонова, по-прежнему самые высокие шансы занять престижный пост посла в Вашингтоне. При этом один из собеседников газеты оговорился, что рассматриваются и другие кандидаты.

Нынешний посол России в Вашингтоне — Сергей Кисляк, занявший этот пост в 2008 году, а до этого с 2003 года работавший в должности замминистра иностранных дел.

Темы: Посольства и консульства в мире
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Комментарии читателей
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06.02.2017, 19:06
Гость: Не правильно

Надо именно Зурабова! Он создал майдан в Киеве, внедрил гражданскую войну в Укростане, теперь пусть в Штатах продолжит применять свою гениальность.
06.02.2017, 17:22
Гость: России не существует,

а кто станет послом либералов, не интересно, они все лавровы.
06.02.2017, 17:02
Гость: АПЛ

Нужно сокращать численность нашего посольства в США, а их у нас.
США для нас страна третьего ряда - мизерный торговый оборот.
Сама структура товарооборота тоже нам не подходит.
У металлургов они берут только низкосортный чугуний, которым
сами не хотят заниматься. Высокачественные сплавы не берут принципиально.
Титан исключение.
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