СМИ назвали основного кандидата на должность посла России в США

Замглавы МИД России Анатолий Антонов является основным кандидатом на должность российского посла в США, пишет Коммерсант в понедельник со ссылкой на четыре источника в российских госструктурах.

28 декабря 2016 года президент Владимир Путин назначил господина Антонова, на тот момент занимавшего пост замминистра обороны РФ, заместителем главы МИД РФ Сергея Лаврова. В Минобороны Анатолий Антонов курировал международное сотрудничество, а перейдя в МИД, стал заниматься вопросами военно-политической безопасности. Однако собеседники "Ъ" говорят, что в ближайшие месяцы он может отправиться послом в Вашингтон.

Назначить господина Антонова, считающегося сторонником жесткой линии в отношении Запада, главой российской дипмиссии в США, в Кремле решили в начале осени 2016 года. Тогда в Москве исходили из того, что, скорее всего, на президентских выборах в США победит Хиллари Клинтон, а значит, двусторонние отношения будут оставаться напряженными. Но хотя президентом стал Дональд Трамп, у Анатолия Антонова, по-прежнему самые высокие шансы занять престижный пост посла в Вашингтоне. При этом один из собеседников газеты оговорился, что рассматриваются и другие кандидаты.

Нынешний посол России в Вашингтоне — Сергей Кисляк, занявший этот пост в 2008 году, а до этого с 2003 года работавший в должности замминистра иностранных дел.