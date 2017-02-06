Как Украина аннексировала Крым. Честный разговор с Никки Хейли

В Белом доме поддержали заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о необходимости вернуть Крым Украине



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Выступление нового постоянного представителя США в Совете Безопасности ООН Никки Хейли на заседании СБ 3 февраля подтвердило тезис о преемственности внешней политики двух американских администраций – предыдущей и нынешней: Хейли сказала то же самое, что до неё говорила Саманта Пауэр. «Введённые нами санкции в связи с Крымом останутся в силе, пока Россия не вернёт контроль над полуостровом Украине» – так прозвучало её заявление по Крыму.

…В Белом доме поддержали заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о необходимости вернуть Крым Украине. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер: «Что касается санкций, я думаю, посол Хейли очень ясно выразила наше мнение. Она говорила очень убедительно и ясно по этому вопросу».

Примечательно, что госпожа Хейли говорила о территории, но не о народе Крыма. Интересно, как эта милая американка представляет себе «возвращение» полуострова Украине – вместе с людьми или без них? Жаль, что вопрос остаётся не выясненным.

Так считает ли себя украинским народ Крыма? Знает ли Никки Хейли ответ на этот – самый главный – вопрос? Не станем же мы подозревать посла США в ООН в желании вывезти людей из Крыма для того, чтобы отдать Украине полуостров. Тем более что придётся вывозить не только живых, но и умерших, поскольку «украинская» история Крыма очень коротка, без малого четверть века. Удивительно, что гражданка государства, конституция которого начинается со слов «Мы, народ Соединённых Штатов…», старательно не желает вести разговор в плоскости «Мы, народ Крыма…». А ведь с этой позиции всё видится иначе.

С точки зрения народа, населяющего Крымский полуостров, Украина аннексировала Крым в 1991 году, грубо нарушив нормы международного права. В составе независимой Украины Крым оказался незаконно, а неоднократные попытки народа восстановить справедливость у себя дома натыкались на противодействие официального Киева.

Госпоже Хейли достаточно ознакомиться с некоторым количеством фактов, чтобы это увидеть.

1990 год. Парламент Украинской ССР принял Декларацию о государственном суверенитете, прикрываясь словами «Выражая волю народа Украины…» и говоря о том, что новое государство учреждается в существующих границах Украинской Советской Социалистической Республики на основе права украинской нации на самоопределение. Только имела ли право украинская нация самоопределяться в Крыму, если количество украинцев на полуострове составляло 25,8 %?

Ответ очевиден – нет, не имела. Это был первый этап аннексии Крыма украинским государством, на тот момент – отделившейся от Союза УССР.

20 января 1991 года состоялся первый крымский референдум по вопросу о воссоздании Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта СССР и участника Союзного договора (Крымская АССР существовала в 1921-1945 гг. в составе РСФСР). При явке 81,37% за воссоздание автономии проголосовали 93,26% жителей Крыма. 12 февраля 1991 года воссоздание Крымской АССР было подтверждено в законодательном порядке: Верховный Совет УССР утвердил итоги плебисцита. Народ Крыма ясно самоопределился, и это самоопределение решительным образом отличалось от самоопределения украинской нации.

Что же делает дальше украинское государство? 24 августа 1991 года Верховный Совет УССР, снова упирая на самоопределение, провозглашает независимость Украины, самовольно определяя Крымскую АССР территорией новоиспечённого государства. При этом учредители Украины игнорируют закон, требующий проведения отдельного референдума в Крыму по вопросу принадлежности Крымской АССР к Украине. Делается это намеренно, поскольку в Киеве хорошо знают, что народ Крыма никогда не проголосует за вхождение в состав Украины. Одновременно готовится крупная историческая махинация: незаконное проведение в Крымской АССР референдума 1 декабря 1991 года, который не включает вопрос о статусе Крыма, но задним числом подтверждает в автономии Акт о провозглашении независимости Украины. При этом в Крыму разрешалось голосовать всякому, чья нога ступила на полуостров. Дабы создать видимость поддержки украинской независимости народом Крыма, который на самом деле в большинстве этот референдум бойкотировал. Таким шулерским способом Украина сделала второй шаг на пути аннексии Крыма.

Однако Крымская АССР с украинскими шулерами не согласилась. С начала 1992 года стали множиться протесты – люди были возмущены надувательством и требовали выхода из состава Украины. Под давлением народа Верховный Совет Крыма 5 мая 1992 года принял Акт о провозглашении государственной самостоятельности Республики Крым, утвердил собственную конституцию и принял постановление о проведении референдума 2 августа 1992 года. Это был ещё один этап самоопределения, на котором совершенно правомерно и законно настаивали крымчане, которым чужд выбор украинской нации. Конституция Крыма начиналась словами: «Мы, свободные и равные в своих правах и достоинстве граждане, составляющие многонациональный народ Крыма, соединенные многовековыми узами общей исторической судьбы…»

Однако к этому времени Киев уже вошёл во вкус. Аннексированный Украиной Крым никто не собирался отпускать. Референдум был перенесён на более поздний срок (он состоялся в 1994-м в виде опроса общественного мнения), а Конституция Крыма под давлением Киева переписывалась десятки раз с тем, чтобы окончательно привязать полуостров к Украине. В 1994 году состоялись первые выборы президента Крыма, а уже в 1995-м и президентская должность, и Конституция Крыма были отменены. В конце 1998 года законодательство автономии украинские власти полностью соотнесли с законодательством Украины. Это был предпоследний этап аннексии, в финале же предполагалось лишить Крым статуса автономии, учредив Крымскую область в составе Украины.

В течение следующего десятилетия Киев на это не решился, поскольку любые попытки заговорить об отмене автономии Крыма приводили к массовым протестам с требованиями восстановить Конституцию 1992 года и государственность Республики Крым. Ползучая украинизация тоже не приносила результатов – вылепить украинскую нацию в Крыму не выходило даже с учётом переписи населения 2001 года, по результатам которой русское население полуострова уменьшилось на 512,1 тысячи. Исчезновение русских крымчан не объяснялось ни естественной убылью населения, ни миграционными процессами, ни сменой идентификации. Цифры говорили о другом: Украина просто стёрла на аннексированной территории полмиллиона русских с целью дальнейшего строительства «украинского Крыма». В 2012 г. партия «Свобода», собравшая под свои флаги радикальных украинских националистов, своей программной задачей поставила упразднение крымской автономии.

Февральский (2014) государственный переворот в Киеве не был поддержан Крымом, но попытки крымчан ему воспрепятствовать привели к трагедии: в ночь с 20 на 21 февраля автобусы, увозившие протестовавших жителей Крыма домой из охваченной безумием украинской столицы, были остановлены под городком Корсунь-Шевченковский вооружёнными националистами. Людей били, издевались над ними, заставляли петь украинский гимн под угрозой убийства, собирать голыми руками разбитые палками стёкла.

На референдуме 16 марта 2014 года народ Крыма ещё раз подтвердил свой исторический выбор. Точно так же, как это сделали некогда Соединённые Штаты, порвавшие с Британской короной. В Декларации о независимости США сказано, что Творец наделил людей неотъемлемыми правами на жизнь, свободу и стремление к счастью. Крымчане, как и американцы, тоже хотели жить, быть свободными и счастливыми. Именно поэтому они стремились порвать с украинским тризубом на протяжении десятилетий и в 2014 году добились своего – вернулись в Россию.

Возможно, Никки Хейли не знает истории борьбы народа Крыма против незаконной аннексии Украиной, которая началась в 1990-м и завершилась в 2014-м. Однако если постоянный представитель США в Совете Безопасности ООН подвергает сомнению выбор крымского народа в 2014 году, то почему она молчит об украинской аннексии Крыма в 90-х – ведь результаты крымского референдума 20 января 1991 года никто в мире под сомнение не ставит?

Только невежественный или недобросовестный человек может отрицать тот факт, что никакого «самоопределения украинской нации» в Крыму не было и быть не могло - в силу абсолютного меньшинства проживающих на территории полуострова украинцев!

Если встать на сторону народа, история воссоединения Крыма с Россией становится простой и понятной. Достаточно знать, что для каждой территории, будь то США или Крым, главными являются одни и те же слова: «Мы, народ…» Ведь не думаем же мы, что, произнося слово «Крым», Никки Хейли говорит только о территории, без народа?