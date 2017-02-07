Вашингтон пока не требует от Москвы экстрадиции Сноудена

Новая администрация США пока не направляла в Россию запрос об экстрадиции бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Анатолий Кучерена.

Он добавил, что до настоящего времени Сноудену не предъявлены никакие обвинения. Юрист также выразил надежду на то, что новый президент США Дональд Трамп примет «одно единственное правильное решение» в отношении Сноудена – прекратить его преследование.

Что касается получения беглым американцем российского гражданства, то соответствующее решение должен принять он сам, пояснил адвокат. «По действующему российскому законодательству, в случае его желания он может обращаться о получении гражданства спустя пять лет. Пока этот срок не наступил, говорить об этом преждевременно», - сообщил Кучерена.

Сноуден вынужден был бежать из США после того, как рассекретил документы о слежке, которую вели США как за миллионами граждан различных стран, так и за лидерами ряда государств. Спасаясь от преследования американских властей, он смог получить убежище только в России. В период президентства Барака Обамы ему инкриминировались шпионаж и государственная измена. По каждому из этих обвинений, Сноудену грозило наказание до 10 лет тюрьмы.

