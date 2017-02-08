]]> ]]>
Главная Экономика Новости

ФАС подготовила президентский указ о снижении госучастия в экономике‍

10:20 8.02.2017
Федеральная антимонопольная служба © KM.RU, Алексей Белкин
Федеральная антимонопольная служба © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Федеральная антимонопольная служба разработала проект президентского указа, утверждающего национальный план развития конкуренции в 2017–2019 годах, сообщает Ведомости со ссылкой на текст документа.

Проект президентского указа, утверждающего национальный план развития конкуренции в 2017-2019 годы, доработан и внесен в правительство, издание ознакомилось с ним, подлинность подтвердил представитель ФАС. Документ прошел межведомственное обсуждение, в целом согласован и внесен в правительство с учетом пожеланий ведомств, сообщил газете замруководителя ФАС Сергей Пузыревский.

В проекте указа сказано, что помимо прекращения покупки госкомпаниями активов, они должны разработать программы отчуждения профильных активов. Как отметил Пузыревский, это не значит, что всем госкомпаниям сразу нужно отчуждать активы, если компания эффективна, полноценный участник рынка и государство как владелец не ухудшает условия конкуренции на нем, актив можно оставить.

Отдельным законопроектом ФАС предлагает запретить создание унитарных предприятий на конкурентных рынках, а с 1 февраля 2018 года ликвидировать такую организационно-правовую форму, пишет газета.

В следующую трехлетку будет акционировано всего 318 федеральных ГУПов из 1200, реформа не затрагивает ГУПы регионов и муниципалитетов. Но и акционирование идет медленно, отстает от плана, пишет газета.

Темы: Экономическая ситуация в России, Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС)
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.02.2017, 13:42
Гость: RS

"Вместо реформ, очередная распродажа достояния".
Во-первых, они выполняют задачу тех, кому служат.
Во-вторых, они больше ничего не умеют делать.
08.02.2017, 13:39
Гость: етка

Он что, инвалид или идиот? Плохого вы мнения о главнюке. Он все понимает и одобряет. В конце концов, кто указы подписывает, фас? мифические либералы?
08.02.2017, 13:39
Гость: RS

У нас на этот случай создана Росгвардия. Если кто не понял - ее задача - охранять и защищать полновластие олигархии.
Все комментарии (28)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.