ФАС подготовила президентский указ о снижении госучастия в экономике‍

Федеральная антимонопольная служба разработала проект президентского указа, утверждающего национальный план развития конкуренции в 2017–2019 годах, сообщает Ведомости со ссылкой на текст документа.

Проект президентского указа, утверждающего национальный план развития конкуренции в 2017-2019 годы, доработан и внесен в правительство, издание ознакомилось с ним, подлинность подтвердил представитель ФАС. Документ прошел межведомственное обсуждение, в целом согласован и внесен в правительство с учетом пожеланий ведомств, сообщил газете замруководителя ФАС Сергей Пузыревский.

В проекте указа сказано, что помимо прекращения покупки госкомпаниями активов, они должны разработать программы отчуждения профильных активов. Как отметил Пузыревский, это не значит, что всем госкомпаниям сразу нужно отчуждать активы, если компания эффективна, полноценный участник рынка и государство как владелец не ухудшает условия конкуренции на нем, актив можно оставить.

Отдельным законопроектом ФАС предлагает запретить создание унитарных предприятий на конкурентных рынках, а с 1 февраля 2018 года ликвидировать такую организационно-правовую форму, пишет газета.

В следующую трехлетку будет акционировано всего 318 федеральных ГУПов из 1200, реформа не затрагивает ГУПы регионов и муниципалитетов. Но и акционирование идет медленно, отстает от плана, пишет газета.