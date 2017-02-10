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Бюджетникам разрешат выбрать между картой «Мир» и наличными

20:45 10.02.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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У получателей бюджетных средств будет возможность отказаться от перечисления средств на карты «Мир». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева.

Он пояснил, что его ведомство и Центробанк РФ достигли соответствующей договоренности. Бюджетники смогут отказаться от начисления им зарплаты на карту «Мир» с начала 2018 года. В этом случае они будут получать свои деньги только наличными в кассе, добавил Артемьев.

Глава ФАС отметил, что Служба и ЦБ РФ согласовали обслуживание карт «Мир» пулом российских банков, а также их выпуск на основе кобейджинга с другими международными платежными системами.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что перевод пенсионеров и бюджетников на карты «Мир» начнется уже в середине текущего года. На полное завершение процесса отводится год.
 

Темы: Россия, Зарплаты и пособия в России, Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС), Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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11.02.2017, 00:01
Гость: просто человек

больше года спрашиваю в ВТБ-24, ВТБ, Сбербанке карту МИР. Везде отказ. Это что саботаж? Или карту МИР дают каким-то избранным?
10.02.2017, 23:31
Гость: Прохожий

Спасибо и на этом...
10.02.2017, 22:59
Гость: Член ЕР

Надо не то ,и не другое ,а надо посадить этих бюджетников на продовольственные карточки .
Да здравствуют продовольственные карточки, и наш брат, папа Римский !
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