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В Кремле объяснили причину случайного удара ВКС по турецким военным

17:32 10.02.2017
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
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ВКС России при нанесении ударов в Сирии пользовались информацией, предоставленной турецкой стороной. Причиной инцидента стала несогласованность в предоставлении координат. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Согласно полученным ВКС РФ данным, в пределах указанных координат турецких военных не должно было быть, пояснил он.

Песков отметил, что по поводу произошедшего у России и Турции спорных моментов и разногласий нет. Во избежание подобных инцидентов в дальнейшем необходимо совершенствование механизма обмена информацией при проведении совместных операций, добавил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что при нанесении российскими самолетами авиаудара в САР одна бомба попала в расположение турецких военнослужащих. В результате погибли три человека и еще 11 были ранены. Президент РФ Владимир Путин выразил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с произошедшим.
 

Темы: Россия, Сирия, Турция, Армии иностранных государств, Военная авиация РФ, Военные конфликты в мире
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Комментарии читателей
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10.02.2017, 22:28
Вот тебе и пара!

Правда об этом инциденте невероятным образом завязывается с правдой о катастрофе Ту-154 в Сочи. Всё упирается в нашу неубиваемую систему генеральского телефонного права и генеральской же безответственности.
Не будет правды ни про то, ни про это...
10.02.2017, 19:50
Ердя

"По версии турецкого генштаба, военные находились на одних и тех же позиция в течение 10 дней и их координаты были переданы на российскую базу Хмеймим в Сирии и лично российскому военному атташе в Анкаре."
10.02.2017, 19:17
gvozd

или тирецкая армия прводила совместные действия с исламистами - которых они недавно поддерживали, вооружали и покупали у них ворованную нефть.
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