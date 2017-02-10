В Кремле объяснили причину случайного удара ВКС по турецким военным

ВКС России при нанесении ударов в Сирии пользовались информацией, предоставленной турецкой стороной. Причиной инцидента стала несогласованность в предоставлении координат. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Согласно полученным ВКС РФ данным, в пределах указанных координат турецких военных не должно было быть, пояснил он.

Песков отметил, что по поводу произошедшего у России и Турции спорных моментов и разногласий нет. Во избежание подобных инцидентов в дальнейшем необходимо совершенствование механизма обмена информацией при проведении совместных операций, добавил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что при нанесении российскими самолетами авиаудара в САР одна бомба попала в расположение турецких военнослужащих. В результате погибли три человека и еще 11 были ранены. Президент РФ Владимир Путин выразил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с произошедшим.

