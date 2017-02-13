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По факту крушения вертолета на Алтае возбуждено уголовное дело

16:04 13.02.2017
Вертолет Robinson R66. Фото с сайта wikipedia.org
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Уголовное дело возбуждено по факту крушения вертолета в районе Телецкого озера на Алтае. Группа экспертов-криминалистов находится на месте падения и выясняет детали полета.

Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал корреспондент Дмитрий Инюшин.

«Спасатели со всей Сибири продолжают прибывать в район крушения вертолета Robinson на Алтае. Из-за неблагоприятных погодных условий у МЧС возникают сложности. К примеру, переброс из Новосибирской области судна на воздушной подушке не могут доставить к Телецкому озеру из-за занесенных дорог. Когда это все-таки удастся, нужно будет дождаться подходящей погоды, чтобы оно прошло по озеру 40 километров к месту падения», — сообщил журналист.

Корреспондент рассказал, что с шести часов утра группа абаканских спасателей ждет хорошей погоды для начала поисковой операции.

«Сейчас на берегу идут работы по оборудованию вертолетных площадок. На месте трагедии уже находятся четыре вертолета Ми-8, которые также не могут подняться в воздух из-за плохой погоды», — добавил Инюшин.

Тем временем спасатели обнаружили тело одной из пассажирок вертолета. "Мы подтверждаем, что обнаружен труп женщины на берегу Телецкого озера, примерно в 2 км от места предполагаемого падения вертолета. Ее личность будет установлена в дальнейшем", - сообщила агентству "Интерфакс" старший помощник руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ Яна Стрижова.

Вертолет "Робинсон", на борту которого было пять человек, 12 февраля упал в районе Телецкого озера. По предварительным данным, среди пяти находившихся на борту пассажиров был бывший алтайский чиновник и бизнесмен Анатолий Банных.

В натсоящее время следствие рассматривает три основных версии крушения вертолета. Техническая неисправность, ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия.
 

Темы: Россия, Алтайский край, Авиакатастрофы
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Комментарии читателей
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13.02.2017, 19:51
При советской власти вертолеты не падали,

потому что воры сидели в тюрьме, а не во всласти
13.02.2017, 19:15
такс

Может это возмездие за краснокнижных животных
13.02.2017, 17:37
Ха

Наши люди на вертолетах на озеро не летают.
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