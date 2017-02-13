В Думе предложили ввести уголовное наказание за склонение к самоубийству

В Госдуме подготовлен законопроект, который предусматривает привлечение к уголовной ответственности за склонение несовершеннолетних к суициду. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-спикера Ирину Яровую.

По ее словам, документ расширяет действующий состав статьи УК РФ о доведении до самоубийства. Он предполагает наказание для лиц, которые содействовали самоубийству ребенка своими советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий для его совершения или же устранили препятствие для суицида.

Яровая отметила, что сегодня в интернете существует множество сайтов и групп в соцсетях, пропагандирующих суицид или же предоставляющих различные услуги для этого.

Действующее российское законодательство наказание только за доведение до самоубийства путем унижения человека. Однако если он добровольно свел счеты с жизнью, то привлечь к ответственности подстрекателя невозможно.



