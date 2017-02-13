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В Думе предложили ввести уголовное наказание за склонение к самоубийству

20:00 13.02.2017
Ирина Яровая. Фото с сайта wikimedia.org
Ирина Яровая. Фото с сайта wikimedia.org
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В Госдуме подготовлен законопроект, который предусматривает привлечение к уголовной ответственности за склонение несовершеннолетних к суициду. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-спикера Ирину Яровую.

По ее словам, документ расширяет действующий состав статьи УК РФ о доведении до самоубийства. Он предполагает наказание для лиц, которые содействовали самоубийству ребенка своими советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий для его совершения или же устранили препятствие для суицида.

Яровая отметила, что сегодня в интернете существует множество сайтов и групп в соцсетях, пропагандирующих суицид или же предоставляющих различные услуги для этого.

Действующее российское законодательство наказание только за доведение до самоубийства путем унижения человека. Однако если он добровольно свел счеты с жизнью, то привлечь к ответственности подстрекателя невозможно.


 

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ, Дети
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Комментарии читателей
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14.02.2017, 00:29
Гость: Ха

Введите поправку к статье "Доведение до самоубийства". И все встанет на свои места. Пусть развлекаются. Взяли комп самоубийцы. Провентилировали контакты. Нашли шутника. Сиди на здоровье. Сибирь большая. Леса много.
13.02.2017, 21:43
Гость: Кирилл.

Злые языки поговаривают, что где-то в центре Москвы имеется памятник самоубийце В. Маяковскому...
13.02.2017, 21:29
Гость: Иван

А, что разве америкосы писавшие современный УК РФ такой элементарной вещи не учли и миллионы долларов из российской казны получили? А м.б. в этом кодексе, писанном стратегическими конкурентами (если точнее, то врагами)России по заказу предателей России необходимо очень много, что поменять для нормальной жизни страны? А, ведь и Лесной кодекс и многие другие основополагающие документы жизни страны, так же писались ее врагами по заказам ее предателей в тех 90-х, да и позже? Возможно и сейчас еще пишутся? М.б. во многом поэтому российская промышленность стоит десятки лет и ни куда сдвинуться не может? Где депутаты? Или где прокуроры для депутатов? Где ваша господа национально-освободительная борьба за Россию?
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