Эксперты выясняют причины отставки губернатора Новгородской области

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Новгородской области Сергея Митина и назначил врио главы региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Митин попросил главу государства освободить его от должности по собственному желанию. По его словам, участвовать в предстоящих осенью выборах он не намерен.

Временно исполнять обязанности губернатора Новгородской области будет Андрей Никитин, который до этого возглавлял Агентство стратегических инициатив (АСИ). Путин высоко оценил его работу в данной должности.

«Вы очень много сделали по конкретным проектам, по важнейшим направлениям развития», - сказал глава государства, особо отметив работу с бизнесом и участие Агентства в развитии рабочих профессий.

Тем не менее, эксперты выясняют причину отставки губернатора Новгородской области. Так, в эфире Радио «Комсомольская правда» корреспондент Иван Олексюк рассказал: «Политологи называют одной из причин отставки губернатора плохое состояние системы жилищно-коммунального хозяйства, а также коррупционные скандалы, в которых оказывались задействованы местные руководители всех уровней».

Хотя положение Митина было относительно стабильным. Кроме того, он устраивал руководство в Москве.

«Митин занимал 51 место и, по сравнению с предыдущим годом, потерял всего две позиции. Он руководил регионом с 2007 года, а второй по счету срок его полномочий истекает 20 октября текущего года. То есть, если бы он пошел на третий срок, это стало бы завершающим этапом в его карьере», — добавил Олексюк.

Ранее СМИ сообщили о грядущей отставке глав пяти регионов. Помимо Новгородской области, прогнозы сбылись в отношении Пермского края и Республики Бурятия.

