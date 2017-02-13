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Дмитрий Песков назвал дату встречи Путина и Трампа

15:31 13.02.2017
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
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Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп так или иначе встретятся в ходе саммита G-20 в Германии, о более ранней встрече договоренностей пока не было.

Об этом Известиям сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«О возможной встрече Путина и Трампа пока никакой конкретики нет, пока нет также каких-либо прорабатываемых сроков. Мы исходим из того, что есть в июле этого года «двадцатка» в Германии, где так или иначе президенты встретятся, но, как вы знаете, речь шла о возможности более ранней встречи: пока никакой конкретики нет», — сказал Песков.

Он также добавил, что представители властей России и США не связывались на тему возможной отмены санкций против РФ.


 

Темы: Дональд Трамп, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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13.02.2017, 23:25
Гость: грек

Да на встречу глав гос-в, как-то не тянет, скорей последнее можно назвать коротким свиданием на саммита G-20 в Германии и не более.
13.02.2017, 23:07
Гость: blog2038

Могут цены подняться и зарплаты уменьшиться.
13.02.2017, 23:05
Гость: Дмитрий

Ну, как же нет санкций. Самая главная и самая разрушительная для нас санкция - это запрет на длинные кредиты нашим банкам, ВСЕМ. От того рубль и сиганул, а вслед за ним - инфляция.
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