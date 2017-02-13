Дмитрий Песков назвал дату встречи Путина и Трампа

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп так или иначе встретятся в ходе саммита G-20 в Германии, о более ранней встрече договоренностей пока не было.

Об этом Известиям сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«О возможной встрече Путина и Трампа пока никакой конкретики нет, пока нет также каких-либо прорабатываемых сроков. Мы исходим из того, что есть в июле этого года «двадцатка» в Германии, где так или иначе президенты встретятся, но, как вы знаете, речь шла о возможности более ранней встречи: пока никакой конкретики нет», — сказал Песков.

Он также добавил, что представители властей России и США не связывались на тему возможной отмены санкций против РФ.



