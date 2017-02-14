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Bloomberg рассказал об извинениях Набиуллиной перед правительством

12:11 14.02.2017
Эльвира Набиуллина. Фото с сайта wikimedia.org
Эльвира Набиуллина. Фото с сайта wikimedia.org
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В поисках поддержки для проводимой Центральным банком кампании по борьбе с сомнительными операциями, очередной этап которой мог затронуть некоторые из крупнейших банков России, глава ЦБ Эльвира Набиуллина в обход правительства обратилась напрямую к президенту Владимиру Путину, за что позднее принесла извинения, сообщает Bloomberg.

По словам двух источников агентства, Набиуллина извинилась перед членами правительства за то, что в обход них попросила главу государства о поддержке и сумела получить одобрение представленных ею предложений.

В то же время собеседники Bloomberg отметили, что Путин не наделил Набиуллину настолько масштабными полномочиями, чтобы она могла по своему усмотрению отзывать лицензии у банков, и это делает положение главы ЦБ «не абсолютно незыблемым».

По мнению источников, вопрос о санации очередного банка может оказаться «чересчур острым с политической точки зрения». Bloomberg отмечает, что у многих проблемных банков есть высокопоставленные клиенты, близкие к деловой, политической и силовой элите, которые препятствуют усилиям регуляторов.

Темы: Россия, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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14.02.2017, 19:44
Гость: алтай

скорей всего извинялась перед правительством штатов,ведь ЦБ филиал американской ФРС,всем давно известно
14.02.2017, 18:20
Гость: По

понятиям, как у несостоявшихся ЧКстов.
14.02.2017, 17:55
Гость: \Близкие клиенты

в студию, иначе это всё голословно.
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