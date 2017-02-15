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В транспортной полиции предложили меры борьбы с авиадебошами

19:45 15.02.2017
Фото Th1234 с сайта wikimedia.org
Фото Th1234 с сайта wikimedia.org
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Управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу высказало ряд инициатив, направленных на предотвращение правонарушений на борту самолетов.

Ссылаясь на данные статистики, в ведомстве отметили, что большинство нарушений порядка во время авиаперелетов совершается пассажирами в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим в транспортной полиции обязать авиапассажиров сдавать в багаж весь алкоголь, приобретенный в магазинах беспошлинной торговли, передает ТАСС.

Наряду с этим в ведомстве считают необходимым максимально ограничить продажу спиртных напитков в ресторанах и кафе на территории аэропортов.

Кроме того, в полиции считают, что авиакомпаниям следует научить персонал способам нейтрализации разбушевавшихся пассажиров, а также сертифицировать подручные средства, которыми экипажи самолетов могут пользоваться в таких случаях.

В ведомстве отметили, что в прошлом году в столичных аэропортах были сняты с рейсов или не допущены к посадке в самолеты свыше 600 пассажиров. К столь высокому показателю приводит возможность пассажиров проносить на борт алкоголь и употреблять его в полете, полагают в полиции.
 

Темы: Россия, Борьба за безопасность авиасообщения в России, Авиасообщение в России, Последствия употребления алкоголя, МВД России
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Комментарии читателей
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16.02.2017, 03:21
Гость: E.

Нет ничего проще.
1. Всё спиртное должно быть отделено от пассажира. Если утаил фляжку, снимать с рейса.
2. Каждый пассажир должен пройти контроль, как водитель на дороге - дыхни и иди - или в самолет, или на выход из аэропорта.
3. Спиртное на борту не подавать, только воду, чай, кофе и соки.
Но никогда такого не будет, поскольку все эти "думы" заполнены явными или скрытыми алкашами.
Да и зарабатывает кто-то на спаивании, набирая денег для окончательного переезда к семье в Англию или на Ближний Восток.
16.02.2017, 01:59
Гость: мера борьбы с авиадебошами

Сбрасывать с самолёта.
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