В транспортной полиции предложили меры борьбы с авиадебошами

Управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу высказало ряд инициатив, направленных на предотвращение правонарушений на борту самолетов.

Ссылаясь на данные статистики, в ведомстве отметили, что большинство нарушений порядка во время авиаперелетов совершается пассажирами в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим в транспортной полиции обязать авиапассажиров сдавать в багаж весь алкоголь, приобретенный в магазинах беспошлинной торговли, передает ТАСС.

Наряду с этим в ведомстве считают необходимым максимально ограничить продажу спиртных напитков в ресторанах и кафе на территории аэропортов.

Кроме того, в полиции считают, что авиакомпаниям следует научить персонал способам нейтрализации разбушевавшихся пассажиров, а также сертифицировать подручные средства, которыми экипажи самолетов могут пользоваться в таких случаях.

В ведомстве отметили, что в прошлом году в столичных аэропортах были сняты с рейсов или не допущены к посадке в самолеты свыше 600 пассажиров. К столь высокому показателю приводит возможность пассажиров проносить на борт алкоголь и употреблять его в полете, полагают в полиции.

