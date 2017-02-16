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«Закон Яровой» предложили опробовать на пилотном проекте

10:17 16.02.2017
Фото с сайта macdigger.ru
Фото с сайта macdigger.ru
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Правительство намерено обсудить поэтапную реализацию положений «закона Яровой» о хранении данных, для оценки затрат будет запущен пилотный проект. Об этом, как сообщают источники «Ведомостей», говорится в документах, подготовленных к совещанию у вице-премьера Аркадия Дворковича, которое запланировано на 17 февраля.

С идеей реализовать пилотный проект на сетях одного из операторов связи выступили в МТС. По словам одного из собеседников издания, если будет принято решение о запуске пилотного проекта, то вступление в силу самого закона могут сдвинуть на 2019 год.

В правительстве также планируют обсудить предложение экспертной группы о том, что хранить надо только значимый трафик пользователей. Из положений закона предложено исключить видеофайлы, IPTV и другой контент, уменьшив общий объем данных в пять-десять раз.

Ранее сотовые операторы заявляли, что на реализацию положений «антитеррористического» закона депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова могут понадобиться триллионы рублей. По информации «Ведомостей», президент России Владимир Путин дал секретное поручение не допустить роста тарифов в связи с принятием закона. В Минкомсвязи эти сообщения назвали слухами.

Положения «закона Яровой» должны вступить в силу летом 2018 года. Они обязывают операторов и провайдеров хранить данные пользователей в течение полугода, а информацию о соединениях — в течение трех лет.

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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16.02.2017, 14:05
Гость: Гастарбаев-Лёдчик

Почему - " пилотный"? Надо бы "беспилотный"!
Потому, потому_шта-а.. мы пилоты!
16.02.2017, 13:53
Гость: Ха

Тебе не нравится, что например в США ни одна информационная контора не может существовать без прямого подключения к серверу ЦРУ? Против хозяев возмущаешься?
16.02.2017, 12:38
Гость: Бывшие менты, ЧКсты и прочий сброд

в Думе только и думают, как бы всех закрыть за решетку, а самим на вышке получать за инициативы по 500 000 рублей в месяц от гаранта.
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