Марию Максакову исключат из «Единой России» за двойное гражданство

Бывший депутат Госдумы Мария Максакова будет исключена из «Единой России», сообщил ТАСС секретарь московского отделения этой партии Андрей Метельский.

Поводом для исключения из партии, заявил Метельский, стала информация о двойном гражданстве Максаковой.

Решение об исключении бывшего депутата из партии, по его словам, может быть принято на ближайшем заседании регионального политсовета, которое пройдет 16 февраля. Если Максакова не будет согласна с таким решением, она сможет обжаловать его в вышестоящих партийных инстанциях, добавил он.

Секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов в свою очередь написал в фейсбуке, что Максакова «нарушила российское законодательство, которое запрещает депутатам Государственной Думы быть гражданином другой страны».

В 2011 году, когда Максакова избиралась в Госдуму, утверждает Неверов, она утверждала, что не имеет двойного гражданства.

«Мы получили информацию о двойном гражданстве, это не соответствует статусу члена партии, согласно нашему уставу, и противоречит уставу. Соответственно, мы исключим ее из партии на основе этой нормы», — сказал Метельский.

Мария Максакова в интервью «Медузе», опубликованном 15 февраля, сообщила, что у нее есть гражданство Германии «от рождения». По словам бывшего депутата, в «Единой России» знали о ее двойном гражданстве и хотели, чтобы она от него отказалась. Однако, подчеркнула Максакова, сделать это было невозможно.

В федеральном законе о статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы говорится, что депутатом или сенатором не может быть гражданин, «имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства».

В конце 2015 года «МК» сообщал, что комиссия Госдумы по этике может рассмотреть вопрос о возможном наличии у Максаковой, занимавшей на тот момент пост депутата, двойного гражданства. Был ли этот вопрос в итоге вынесен на рассмотрении комиссии по этике, не сообщалось.