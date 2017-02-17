Аваков пообещал «убивать россиян десятками тысяч»

Если Запад «предоставит России свободу действий», «путинский режим» непременно воспользуется этим и начнет войну против Украины, заявил глава МВД киевского режима Арсен Аваков в интервью германскому изданию Die Welt.

«Решать судьбу Украины за нашими спинами элементарно невозможно. Если Путин усилит свою агрессию и попытается решить вопрос военным путём, результат будет катастрофическим», — обрисовал Аваков немецкому обывателю «перспективы».

Хотя эти перспективы Европа уже имела возможность оценить в Южном, Иловайском и Дебальцевском «котлах». А слава украинского оружия гремит на весь мир крышками котлов.

Но легкая победа врагу не светит: «украинцы полны решимости дать отпор „путинской агрессии“».

«Украина, возможно, даже лишится независимости и перестанет существовать как государство», — начал министр с трагической ноты, но тут же в соответствии с законами драмы подчеркнул пафос грядущей победы.

«Я не уверен, что путинский режим выдержит потери, которые будут исчисляться десятками тысяч убитых. Украинская армия насчитывает 250 тысяч солдат. Кроме того, 130 тысяч полицейских, пограничников и бойцов Национальной гвардии», — утверждает Аваков, все заслуги которого ограничиваются крайне неудачной реформой системы МВД, породившей беспомощных «копов», а также формированием «карательных добровольческих батальонов».

Напомним, этот термин принадлежит советнику Авакова печально известному Антону Геращенко.

Если же Европа надеется наблюдать за этой трагедией с попкорном из уютного кресла, то ей это не удастся.

«На границе ЕС тогда возникнут обширные территории, где будет заправлять хорошо вооружённый марионеточный режим России, а в Евросоюз хлынут толпы беженцев. Эта трагедия ударит по Европе гораздо сильнее, чем сирийская», — всё-таки похоронил Украину Аваков.Напомним, этот термин принадлежит советнику Авакова печально известному Антону Геращенко.

Если же Европа надеется наблюдать за этой трагедией с попкорном из уютного кресла, то ей это не удастся. «На границе ЕС тогда возникнут обширные территории, где будет заправлять хорошо вооружённый марионеточный режим России, а в Евросоюз хлынут толпы беженцев. Эта трагедия ударит по Европе гораздо сильнее, чем сирийская», — всё-таки похоронил Украину Аваков.

Но шанс Европе на спасение украинский министр всё же оставил: «В этом конфликте Европа не имеет права выступать на стороне России».

Напомним, согласно последнему опросу Киевского международного института статистики (КМИС), проведенному при финансовой поддержке правительства Швеции, свыше трети граждан Украины считают виновником войны в Донбассе правительство Украины, а две трети уверены, что на войне наживаются украинские олигархи.

О чем Авакова умолчал в интервью, так это об убийствах и вымогательстве, совершаемых военнослужащими ВСУ и националистами карбатов на Донбассе, об алкоголизме и содомии, грабежах мирного населения, зачистках «освобожденных» сел и последующих стометровых очередях «воякив» у отделений почты с «гостинцами домой».

Обо всём этом хорошо известно жителям Донбасса, но почти не известно немецкому обывателю.