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«Роснефть» и «Транснефть» урегулировали спор в досудебном порядке

11:12 17.02.2017
Здание компании «Роснефть» © KM.RU, Алексей Белкин
Здание компании «Роснефть» © KM.RU, Алексей Белкин
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"Роснефть" и "Транснефть" урегулировали в досудебном порядке спор по условиям транспортировки нефти, достигнута договоренность о снижении нормативов потерь, сообщает РИА Новости с ссылкой на представителя "Роснефти".

"Транснефть" подтверждает информацию об урегулировании спора и сообщает о подписании соответствующего договора на 2017 год, однако по вопросу нормативов потерь у трубопроводной компании есть дополнение по интерпретации ситуации.

"Спор двух хозяйствующих субъектов — ПАО "НК "Роснефть" и ПАО "Транснефть" — по вопросу согласования условий транспортировки нефти урегулирован в досудебном порядке в ходе переговоров. Достигнута договоренность о снижении нормативов потерь", — сказал представитель "Роснефти".
"Транснефть" и "Роснефть", а также "Башнефть" согласовали и подписали договоры на транспортировку нефти и нефтепродуктов на 2017 год на условиях, аналогичных условиям предоставления услуг по транспортировке нефти для всех грузоотправителей", — сказал в свою очередь РИА Новости представитель "Транснефти".

Арбитраж Москвы 28 декабря по заявлению "Роснефти" об обеспечении имущественных интересов запретил "Транснефти" прекращать или сокращать транспортировку нефти крупнейшей российской нефтяной компании в условиях не подписанного тогда сторонами договора на 2017 год.

В материалах дела говорилось, что "Роснефть" оплатила "Транснефти" услуги по транспортировке нефти на 2017 год, однако компании не подписали соответствующий договор, поскольку не смогли полностью согласовать его условия. Спор возник, в частности, по методике учета технологических потерь нефти и их компенсации. При этом "Роснефть" гарантировала оплату услуг по транспортировке нефти, спора по цене между компаниями нет.

Темы: ОАО «НК «Роснефть», Транснефть
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